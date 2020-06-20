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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Аляске

20.06.2020 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Землетрясение произошло в американском штате Аляска. Его магнитуда составила 5,2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Аляске

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Адак. Очаг залегал на глубине более 60 километров. Жертв и пострадавших нет. О разрушениях пока ничего не сообщается. Сейсмологические службы Аляски постоянно мониторят ситуацию.

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Новости США. Землетрясение произошло в американском штате Аляска. Его магнитуда составила 5,2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпицентр подземных...
 
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