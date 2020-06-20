Прогноз по валютам: что будет с долларом после разноса банкирам у Лукашенко

– На уходящей неделе на внешних валютных рынках были две основные тенденции.

Первая - снижение евро по отношению к доллару. Пара евро/доллар снизилась с 1,1310 до 1,1220, или на 0,8%.





Вторая тенденция - это укрепление российского рубля к иностранным валютам на фоне роста нефтяных котировок до 42 долларов за баррель (нефть марки Brent).





Доллар к российскому рублю подешевел с 69,7 до 69,4, или на 0,4%.





Евро снизился с 78,8 до 77,9 российского рубля, или на 1,2%.





В результате доллар за неделю к белорусскому рублю снизился на 0,1%, евро подешевел на 0,88%, а российский рубль вырос на 0,29%.





Падение доллара и евро перевесило рост российского рубля. Стоимость валютной корзины снизилась, хотя и незначительно - на 0,06%. Это вторая неделя укрепления белорусского рубля к валютной корзине.





На следующей неделе доллар вероятнее всего сильно не изменится и останется вблизи 2,37 белорусского рубля.





Падение европейской валюты на мировых рынках продолжится, и она может снизиться до 2,64 белорусского рубля.





А российский рубль может незначительно вырасти - до 3,43 белорусского рубля за 100 российских.