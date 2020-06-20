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Прогноз по валютам: что будет с долларом после разноса банкирам у Лукашенко
Источник материала: Партизан
Белорусский рубль на этой неделе продолжил укрепляться к валютной корзине. Высказанная президентом Беларуси на совещании 19 июня критика в адрес банков не сказалась негативно на курсе национальной валюты - рубль даже вырос. Какая из валют будет в лидерах по росту на следующей неделе? Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал об этом в комментарии
– На уходящей неделе на внешних валютных рынках были две основные тенденции.
Первая - снижение евро по отношению к доллару. Пара евро/доллар снизилась с 1,1310 до 1,1220, или на 0,8%.
Вторая тенденция - это укрепление российского рубля к иностранным валютам на фоне роста нефтяных котировок до 42 долларов за баррель (нефть марки Brent).
Доллар к российскому рублю подешевел с 69,7 до 69,4, или на 0,4%.
Евро снизился с 78,8 до 77,9 российского рубля, или на 1,2%.
В результате доллар за неделю к белорусскому рублю снизился на 0,1%, евро подешевел на 0,88%, а российский рубль вырос на 0,29%.
Падение доллара и евро перевесило рост российского рубля. Стоимость валютной корзины снизилась, хотя и незначительно - на 0,06%. Это вторая неделя укрепления белорусского рубля к валютной корзине.
На следующей неделе доллар вероятнее всего сильно не изменится и останется вблизи 2,37 белорусского рубля.
Падение европейской валюты на мировых рынках продолжится, и она может снизиться до 2,64 белорусского рубля.
А российский рубль может незначительно вырасти - до 3,43 белорусского рубля за 100 российских.
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Белорусский рубль на этой неделе продолжил укрепляться к валютной корзине. Высказанная президентом Беларуси на совещании 19 июня критика в адрес банков не...
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