Источник материала: ОНТ

Имбирь – одна из самых полезных и самых вкусных специй на планете. Он наполнен питательными и биологически активными веществами, которые приносят огромную пользу здоровью.

Что происходит с организмом, когда вы едите имбирь – читайте в справке ОНТ.

Уменьшается воспаление

Уникальный аромат и вкус имбирь получил благодаря содержащимся в нем натуральным маслам, наиболее важным из которых является гингерол.

Гингерол – основное биологически активное вещество в имбире, ответственное за многие его лечебные свойства. Имбирь обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Потребление имбиря может помочь предотвратить и вылечить воспаление. Так, воспаление желудка часто вызывается определенными продуктами питания, напитками, лекарствами или состоянием здоровья. Чрезмерное употребление алкоголя также может привести к такому же негативному эффекту.

Ежедневное употребление имбиря снимает это воспаление.





Предотвращает тошноту

Имбирь, очень эффективен как средство против тошноты.

Всего 1-1,5 грамма имбиря помогут предотвратить различные виды тошноты.

Например, он уже долгие годы применяется в качестве средства от морской болезни , и есть свидетельства того, что он может быть столь же эффективным, как и лекарства, отпускаемые по рецепту.

Имбирь может также облегчить приступы тошноты и рвоты после операции у пациентов с онкологическими заболеваниями, проходящих химиотерапию.

Польза имбиря также заключается в том, что он очень хорошо помогает при приступах тошноты у беременных. Однако хоть имбирь считается безопасным продуктам, беременным нужно проконсультироваться с врачом перед его употреблением.





Имбирь может уменьшить мышечные боли

Имбирь эффективен против мышечной боли, вызванной физической нагрузкой. Это доказано в ходе различных исследований.

Так, в ходе одного из них эксперты выяснили , что ежедневное потребление двух грамм имбиря в течение 11 дней значительно уменьшило боли в мышцах у людей, выполняющих упражнения на локтях.

При этом не стоит ожидать немедленного эффекта имбиря, он действует постепенно, каждый день снижая боль в мышцах и не давая ей усугубляться.

Кроме того, доказано , что имбирь значительно облегчает менструальные боли.

Снижает риск развития рака

Поскольку имбирь обладает мощным противовоспалительным свойством и повышает клеточную резистентность, его часто вносят в списки продуктов, помогающих в борьбе с онкозаболеваниями.

Экстракт имбиря изучили в качестве альтернативного лечения нескольких форм рака.

В частности, противораковые свойства приписывают гингеролу, который в большом количестве содержится в сыром имбире.

Есть некоторые, хотя и недостаточные доказательства того, что имбирь может быть эффективным против рака поджелудочной железы, рака молочной железы и рака яичников. Однако здесь нужные еще дополнительные исследования.





Быстрее снижается вес

Имбирь помогает оставаться в форме и быстрее сбрасывать лишние килограммы. Это связано с тем, что сухой и свежий имбирь, особенно, если добавить его в чай и воду, снижает аппетит, а значит, вы потребляете меньше калорий.

Следует помнить, что имбирь способствует похудению в сочетании со здоровой диетой и физическими упражнениями.

Снижается уровень сахара в крови и риск сердечных заболеваний

Польза имбиря для здоровья заключается еще и в том, что он может резко снизить уровень сахара в крови и уменьшить риск сердечных заболеваний

Кроме того, есть исследования , которые показали, что он снижает также риск возникновения диабета. Так, в ходе одного из них у 41 добровольца с диабетом второго типа уровень сахара в крови снизился на 12% после употребления двух граммов имбиря.

Имбирь может помочь при хроническом расстройстве желудка

Хроническое расстройство желудка (диспепсия) характеризуется периодическими болями и дискомфортом в верхней части живота.

Имбирь, как показали исследования, ускоряет опорожнение желудка у людей с этим заболеванием.

Имбирь может снизить уровень холестерина

Высокие уровни липопротеинов (плохой холестерин) связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Продукты, которые вы едите, могут сильно влиять на этот уровень.

Ученые провели 45-дневное исследование среди 85 человек с высоким уровнем холестерина, им давали три грамма порошка имбиря ежедневно, выяснилось, что это помогло значительно снизить большинство маркеров холестерина.

Имбирь может улучшить работу мозга и защитить от болезни Альцгеймера.

Окислительный стресс и хроническое воспаление могут ускорить процесс старения организма.

Считается, что это одни из основных факторов болезни Альцгеймера.

Некоторые исследования на животных показали, что антиоксиданты и биологически активные соединения в имбире могут ингибировать воспалительные реакции, которые возникают в мозге.

Есть также некоторые доказательства того, что имбирь может напрямую улучшать работу мозга. Во время исследования с участием 60 женщин среднего возраста было доказано, что экстракт имбиря улучшил время реакции и память.





Снижается риск заражения инфекциями

Гингерол – биологически активное вещество в свежем имбире, которое может помочь снизить риск инфекций.

На самом деле, экстракт имбиря может подавлять рост многих различных видов бактерий.

Имбирь очень эффективен против бактерий полости рта, которые вызывают воспаление десен (гингивит и периодонтит).

Свежий имбирь также может быть эффективным против вируса RSV – самой распространенной причины респираторных инфекций.

Побочные эффекты употребления имбиря

Как любое травяное растение, имбирь может плохо взаимодействовать с другими лекарствами, которые вы принимаете. Побочные эффекты от имбиря редки, но могут появиться при его чрезмерном употреблении.

Это, например, изжога, метеоризм, боль в животе, жжение во рту.

Рекомендуется употреблять не более четырех граммов имбиря в день в любой форме.

Люди с заболеваниями сердца, диабетом и камнями в желчном пузыре должны проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать имбирь в качестве лекарственной добавки.

Также стоит поговорить с доктором о безопасности приема имбиря, если вы беременны, кормите грудью или собираетесь сделать операцию.

Фото: pixabay

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