Кольцеобразное затмение Солнца увидят жители Земли 21 июня

Источник материала: ОНТ

Кольцеобразное cолнечное затмение произойдет 21 июня, сообщает space.com. Жители планеты увидят огненное кольцо, правда, это зрелище можно наблюдать не во всех странах.

Хорошо затмение будет видно над Центральной Африкой, Южным Аравийским полуостровом, Пакистаном, Северной Индией и Южно-Центральным Китаем.

Частичное затмение Солнца будет наблюдаться на большей части Азии, Африки, Южной и Восточной Европы, северной части Австралии и акваториях Тихого и Индийского океанов.

Затмение начнется в 7.48 по минскому времени в центральной Африке. Наибольшая фаза (ее лучше всего будет видно в Гималаях) продлится 38 секунд. Всего же затмение продлится около 3,75 часа, но в разных частях мира оно будет видно всего около полутора минут.

Также будет возможность наблюдать затмение онлайн. На YouTube организовали трансляцию.

Отметим, что 21 июня также будет летнее солнцестояние, в Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, будет также самый длинный световой день и самая короткая ночь в году.

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