Смена ориентации: несколько госпредприятий перенесли счета в государственные банки. Что происходит?

Belsat.eu стало известно, что Национальный банк неделю назад разослал государственным предприятиям неофициальный приказ не работать с банками с российским капиталом. В Беларуси есть несколько банков, имеющих российский капитал. Это «Белгазпромбанк», «БПС-Сбербанк», «Альфа-Банк», «Банк бело-веб», «Банк ВТБ». Мы обратились во все банки с вопросом: знают ли они что о таком приказе? Из собственных источниковстало известно, что Национальный банк неделю назад разослал государственным предприятиям неофициальный приказ не работать с банками с российским капиталом.Мы обратились во все банки с вопросом: знают ли они что о таком приказе?

Нацбанк Беларуси

Пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко сообщил, что «ничего подобного не видел».





Белорусский «БПС-Сбербанк», как и российский «Сбербанк» отказались от комментирования. В пресс-службе «Альфа-банка» посоветовали обратиться с вопросом через пару недель, так как «банк имеет сейчас недостаточно информации». В «Белгазпромбанке», в который недавно государство ввело временное руководство, отказались комментировать.









«Банк ВТБ», «Банк БелВЭБ», а также российские банки «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «ВЭБ.РФ», «Банк ВТБ» вообще не дали ответов.

Государственные банки принимают новых клиентов

опубликованы документы с информацией о переносе счетов в государственные банки «Беларусбанк» или «Белагропромбанк». В редакцию Belsat.eu также прислали документ филиала «Мозырские электрические сети», где написано, что предприятие переводит обслуживание выплат и начислений зарплат в вышеупомянутые государственные банки. Директор филиала Игорь Сиротин отказался прокомментировать документ. В Telegram-канале NEXTA былидокументы с информацией о переносе счетов в государственные банки «Беларусбанк» или «Белагропромбанк». В редакцию Belsat.eu также прислали документ филиала «Мозырские электрические сети», где написано, что предприятие переводит обслуживание выплат и начислений зарплат в вышеупомянутые государственные банки. Директор филиалаотказался прокомментировать документ.





Заместитель главного директора по экономике и финансам ОАО «Интеграл» Дмитрий Морозов сообщил, что официальных приказов от Нацбанка не было, но был ли вообще такой приказ и от кого – комментировать отказался.





«Кому хотите звоните, я ничего не знаю. Меня поставили перед фактом. Тут еще финотдел решает, нам еще будет сказано, с кем мы будем работать. Мы этого не касаемся, мы люди маленькие. Нам сказали — мы выполнили», — прокомментировала факт перехода в Госбанк директор Торгового дома «Интеграл» Галина Достанко.





В «Гродноэнерго» же подтвердили существование документа:





«В документе речь идет о зарплатном обслуживании. Дело в том, что два банка [«Беларусбанк» и «Белагропромбанк». – Belsat.eu] нам предложили минимальные ставки обслуживания. Мы подсчитали, что в рамках года это будет существенная экономия, которая измеряется десятками тысяч белорусских рублей. В наших интересах консолидировать счета в тех банках, которые нас сегодня кредитуют и снизить наши расходы. Сегодня в стране довольно сложная экономическая ситуация, включая энергетику. Но это не говорит о том, что мы уходим от «БПС-Сбербанка» по какому-то другому направлению. Чисто по зарплатным проектам. К тому же, мы прорабатываем бесплатные карточки для работников, чтобы у них не было дополнительных расходов», – говорит заместитель генерального директора по экономике и финансам Леонид Раик:

«Могло быть административное решение»

Насколько вероятно совпадение, что сразу несколько государственных предприятий по собственному желанию и почти одновременно решили перенести свои счета в «Беларусбанк» и «Белагропромбанк»?





«Думаю, что в основе этих решений лежит все-таки административное влияние на белорусские государственные предприятия. Вряд ли условия по той же системе клиент-банк в государственных банках более выгодны за условия в банках с частным или иностранным капиталом. Не удивлюсь, если тарифы на проведение отдельных банковских услуг могут быть для клиентов даже дороже, чем в частных банках», — рассуждает аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.





Эксперт обращает внимание не только на расчетно-кассовые услуги, но и на вопросы кредитования:





«Если предприятия оценивают для себя выгодность сотрудничества с банком, то обращают внимание и на услуги, по которым их кредитуют банки. Поэтому, скорее всего, в основе этих решений есть приказ со стороны государственных органов».





Александр Муха считает, что госпредприятия должны быть самостоятельными, учитывать условия и объемы кредитования, доступность кредитных ресурсов, которые предлагает банк. Любое административное ограничение содействует росту монополизации банковского сектора, понижает уровень конкуренции.





По мнению эксперта, банки с частным или с иностранным капиталом могут почувствовать снижение доходов, но не кардинальные. Проблемы появятся как раз у государственных предприятий, так как величина кредитования может уменьшиться.





«Банки с российским капиталом – серьезный участник банковского рынка Беларуси. В структуре банковской системы нашей страны значительная доля приходится на резидентов Российской Федерации. Российские банки разместили в банковском секторе Беларуси активы на сумму $ 3,868 млрд. Они дали почти $ 4 млрд дочерним белорусским банкам в том числе на кредитование белорусских предприятий. Поэтому такой перевод счетов может повлиять на объемы кредитования белорусских предприятий».





Эксперт считает, что нельзя лишаться такого источника иностранной валюты в Беларуси, как инвестиции российских банков:









«В худшем случае может появиться валютный дефицит в банковском секторе. Я сторонник более рационального и взвешенного подхода. При принятии административных решений нужно учитывать все аспекты и возможные негативные последствия. Мы должны понимать, насколько такие решения соответствуют национальному законодательству Беларуси и международным обязательствам нашей страны [в рамках Евразийского экономического союза, Всемирная торговой организации. – Belsat.eu]. Если Беларусь присоединится к ВТО, должна будет соблюдать и их правила, среди которых – отсутствие дискриминации дочерних предприятий иностранных инвесторов, не важно – российские они или из другого государства. Вопрос непростой и он требует дополнительного обоснования, чтобы не навредить самим себе».







