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Появились полные данные о доходах и имуществе Бабарико. Вот эти суммы

20.06.2020 16:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Команда Виктора Бабарико сегодня, 20 июня, подала документы на регистрацию его кандидатом в президенты в ЦИК. Документы были приняты и заодно опубликованы на сайте кампании Бабарико. Среди прочего там есть и декларация о доходах и имуществе Виктора.

С 1 января 2019 по 31 декабря 2019-го доход Бабарико в Белгазпромбанке составил 361 194,21 рублей. А общий годовой доход, учитывая продажи имущества и облигации, составил 383 127,66 рубля, 13 242 евро и 15 950 долларов. В отдельном разделе указаны средства, которые находятся у других физлиц и в облигациях. Например, «на хранении» у друга Виктора находятся 100 000 евро и 100 000 долларов. Также есть облигации Минфина РБ 160 000 долларов и 116 000 евро. И еще «на хранении» у друга облигации Белгазпромбанка на сумму 100 000 долларов и 250 000 евро.

Бабарико уже упоминал эти суммы, когда дело Белгазпромбанка только началось – и первые лица страны делали заявлени, что у друзей экс-банкира находятся огромные суммы денег. А вот и сами документы:

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Команда Виктора Бабарико сегодня, 20 июня, подала документы на регистрацию его кандидатом в президенты в ЦИК. Документы были приняты и заодно опубликованы на сайте...
 
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