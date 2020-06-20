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Сталин признал свою неправоту. За что Рокоссовский получил звание маршала?

20.06.2020 15:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Сталин признал свою неправоту. За что Рокоссовский получил звание маршала?

На берегу Березина только сейчас выглядит так спокойно, а в 1943 здесь было очень жарко. Бобруйский котел кипел, и генерал Рокоссовский варил врага по-своему.

В успехе продуманной им операции сомневался верховный командующий – Иосиф Сталин. Однако войска 1-го Белорусского фронта за день прорвали немецкую оборону и ушли на сотню километров к западу. Это был тот редкий случай, когда Сталин признал свою неправоту и ещё до окончания военной операции дал Рокоссовскому маршала. Этот памятник напоминание о той славной истории.

Бобруйский котёл глазами немецкого солдата: «Повезло, что я вообще выжил»

Сталин признал свою неправоту. За что Рокоссовский получил звание маршала?

Немецкую армию «Центр» выбивали из Беларуси необычно: немцы ждали прямого удара. План, предложенный Рокоссовским и со скрипом одобренный Сталиным, развел советские войска. Клещами они сжали противника в кольцо. Как оказалось, этот маневр и был ключевым.

Сталин признал свою неправоту. За что Рокоссовский получил звание маршала?

Люди в материале: Константин Рокоссовский, Иосиф Сталин

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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