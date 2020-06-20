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Фотофакт: Виктор Бабарико понимал, что может сам не подать заявление в Центризбирком

20.06.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня от имени Виктора Бабарико были поданы документы в ЦИК для регистрации его кандидатом в президенты.

Свидетельство для истории. Виктор Бабарико подписл заявление заранее, еще до своего арест, понимания, что адвокатов к нему могут под разными предлогами не допустить.
 
 
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Сегодня от имени Виктора Бабарико были поданы документы в ЦИК для регистрации его кандидатом в президенты.
 
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