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«З неба падаюць зоры». Воспоминания белорусов, которые одними из первых столкнулись с атакой немцев

20.06.2020 15:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Пока укрепрайон держал первые удары противника, немцы калечили судьбы мирных людей. Сожжённые дома, убитые соседи – первые часы войны навсегда отложились в памяти у жителей пограничья.

«З неба падаюць зоры». Воспоминания белорусов, которые одними из первых столкнулись с атакой немцев

В деревне Ставы толком и сами не знают, на каком языке говорят. До 1939 были поляками, теперь белорусы и с западным диалектом объясняют доступно: война – это дуже страшно, и лепей без ней.

«З неба падаюць зоры». Воспоминания белорусов, которые одними из первых столкнулись с атакой немцев

Анна Лисиневич, жительница деревни Ставы:
Пришли из кино, заснули крепким сном. Но удар был такой большой, что я выбежала на улицу. Ой-ей-ей, зоры падаюць. Падаюць з неба зоры з огнем.

«З неба падаюць зоры». Воспоминания белорусов, которые одними из первых столкнулись с атакой немцев

Я не знаю, чем сбили, но те осколки летели и направились прямо вниз.

«З неба падаюць зоры». Воспоминания белорусов, которые одними из первых столкнулись с атакой немцев

Анна Самойлик, жительница деревни Ставы:
Мать будит: «Девчата, вставайте, бо гром гремит». Тут, говорят, ни гром, ни гроза, а война.

«З неба падаюць зоры». Воспоминания белорусов, которые одними из первых столкнулись с атакой немцев

За день до войны всем селом ходили в клуб смотреть комедию с участием Любови Орловой. На следующий день на глазах жителей Став развернулась трагедия: 22 июня деревню, что всего в 3 километрах от укрепрайона, сравняли с землей.

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«З неба падаюць зоры». Воспоминания белорусов, которые одними из первых столкнулись с атакой немцев

Анна Лисиневич:
Вернулась до дому. Плач, пожар, тут горит, и тут. Наша хата не сгорела. Вышли все люди. Ну, война, значит, война. Немец ударил…Ой, боже мой.

«З неба падаюць зоры». Воспоминания белорусов, которые одними из первых столкнулись с атакой немцев

Немцев выжившие сельчане увидели в тот же день в первый и в последний раз: вели колонны пленных советских солдат и разыскивали среди развалин и пепелища ещё живых. Местных не трогали, а только угрожали: если прячете расстреляем.

«З неба падаюць зоры». Воспоминания белорусов, которые одними из первых столкнулись с атакой немцев

Анна Лисиневич:
Наверное, человек шесть раненых поубивали, побитые раненые поумирали. Это не передать, это ужас, страшный ужас – эта война.

Люди в материале: Анна Самойлик, Анна Лисиневич

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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