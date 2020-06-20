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«З неба падаюць зоры». Воспоминания белорусов, которые одними из первых столкнулись с атакой немцев
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Пока укрепрайон держал первые удары противника, немцы калечили судьбы мирных людей. Сожжённые дома, убитые соседи – первые часы войны навсегда отложились в памяти у жителей пограничья.
В деревне Ставы толком и сами не знают, на каком языке говорят. До 1939 были поляками, теперь белорусы и с западным диалектом объясняют доступно: война – это дуже страшно, и лепей без ней.
Анна Лисиневич, жительница деревни Ставы:
Я не знаю, чем сбили, но те осколки летели и направились прямо вниз.
Анна Самойлик, жительница деревни Ставы:
За день до войны всем селом ходили в клуб смотреть комедию с участием Любови Орловой. На следующий день на глазах жителей Став развернулась трагедия: 22 июня деревню, что всего в 3 километрах от укрепрайона, сравняли с землей.
Анна Лисиневич:
Немцев выжившие сельчане увидели в тот же день в первый и в последний раз: вели колонны пленных советских солдат и разыскивали среди развалин и пепелища ещё живых. Местных не трогали, а только угрожали: если прячете – расстреляем.
Анна Лисиневич:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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