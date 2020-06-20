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«Раптам валяцца бомбы, і ўсё! І свет рухнуў. Яе проста ўзялі за руку і адвялі ў дзіцячы дамок, і там бяруць крывю»
Источник материала: СТВ
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе
Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
І пра гэтыя трагедыі нам трэба казаць. Увесь час казаць, не маўчаць. Таму што мы нейкія, мне падаецца, як сціплыя – у нашых паводзінах. Мы пішам правільныя кнігі, мы здымаем выдатныя фільмы, але мы гэта не можам паказаць усім, каб усе гэта ведалі і бачылі, і чулі.
Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:
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«Раптам валяцца бомбы, і ўсё! І свет рухнуў. Яе проста ўзялі за руку і адвялі ў дзіцячы дамок, і там бяруць крывю»
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
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