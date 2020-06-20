Пропавшего ребенка в России нашли замурованным в бетон

Источник материала: ОНТ

Правоохранительные органы задержали жительницу Астраханской области по подозрению в убийстве 12-летнего сына, передает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по региону Андрея Хегая.

6 марта 2020 года семейная пара обратилась в полицию с заявлением о том, что их 12-летний сын два дня назад ушел в школу и не вернулся. 19 июня правоохранители нашли тело ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату.

По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня.

Родители ребенка неоднократно давали ложные показания о том, что видели сына около дома и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь создать видимость того, что он еще жив.

Сейчас мать мальчика задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: СУ СК РФ по Астраханской области

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