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«Открываются уникальные вещи. Мы узнаём, что не один Матросов совершил подвиг свой знаменитый, а были десятки таких молодых ребят»
Источник материала: СТВ
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Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:
Кстати, открываются уникальные вещи. Просто уникальные! Мы узнаём о том, что не один Матросов совершил подвиг свой знаменитый возле деревни Чернушки, а были десятки таких молодых, 20-летних ребят. Наполеон всегда говорил: «Мне нравятся солдаты, которым 18-20 лет. Они не знают, что такое смерть». И вот поэтому и молодёжно-духовное воспитание, патриотическое воспитание – мы должны, учёные и, в том числе, учителя достучаться до наших детей. Потому что это наши дети, и они будут строить нашу страну.
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«Открываются уникальные вещи. Мы узнаём, что не один Матросов совершил подвиг свой знаменитый, а были десятки таких молодых ребят»
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
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