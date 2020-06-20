Игорь Карпенко: ремонт в студенческих общежитиях БНТУ нужно завершить к началу учебного года

Источник материала: Вороновская газета





Ремонт в студенческих общежитиях БНТУ нужно завершить к началу учебного года, заявил министр образования Игорь Карпенко во время посещения общежитий Белорусского национального технического университета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Необходимо создать комфортные условия в местах проживания студентов. Ремонт в студенческих общежитиях проходит в максимально сжатые сроки — эту работу необходимо завершить к началу учебного года, — сказал Игорь Карпенко . — При этом не должно пострадать качество. Мы будем держать на постоянном контроле и еженедельно проводить мониторинг хода и графика выполнения работ в этом комплексе общежитий. Отрадно, что к этой работе привлекаются студенческие строительные отряды. Для них это возможность не только подзаработать, но и пройти практику, приобрести навыки строительной профессии».

Сегодня в БНТУ ремонтные работы проводятся в общежитии №14, которое по решению Президента поступило на баланс вуза от Академии управления, а также общежитиях, где размещаются иностранцы и студенты приборостроительного факультета и факультета горного дела и инженерной экологии. «По решению главы государства выделены средства на капитальный ремонт наружных сетей, утепление, замену окон и части кровли в этих общежитиях, — рассказал ректор БНТУ Сергей Харитончик. — Одновременно Министерством образования были выделены дополнительные ресурсы, чтобы провести текущие ремонты внутри всех общежитий: в жилых комнатах, кухнях, санузлах, душевых».

Игорь Карпенко обратил внимание, что к новому учебному году следует оснастить необходимым инвентарем кухни и спортивные комнаты, расположенные в общежитиях , а также обустроить комнаты для самоподготовки.

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