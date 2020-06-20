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Бокерия назвал лучший способ оздоровления организма
Источник материала: ОНТ
Главный кардиохирург российского минздрава Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления организма.
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По словам кардиохирурга, его жена в своем время стала организатором движения «Прогулка с врачом», которое было очень успешным. Бокерия вспомнил, как устроил такую прогулку, прилетев в Самару (его там встретили тысячи местных жителей). После этого они вместе преодолели почти километр.
Он добавил при этом, что после завершения режима самоизоляции людям не нужно сразу же бросаться на пробежки. Его совет больше касается тех, кто обычно не занимается физкультурой, но неожиданно решил начать бегать в усиленном режиме.
Специалист посоветовал отправляться на пробежку с пульсометром, и если прибор фиксирует увеличение пульса на 25%, то нужно прекратить бежать.
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Главный кардиохирург российского минздрава Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления организма. Как рассказал эксперт в интервью Рен ТВ, в США провели...
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