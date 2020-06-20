БТ - волшебник, который показывает бесплатно кино? Как Эйсмонт открестилось от денег Бабарико

Иван Эйсмонт рассказал о неком журналисте, который накопал, что БТ делало сюжет про картины раньше.





Сообщалось, что за фильмы про картины Белтелерадиокомпания получила чуть ли не Оскар.





Причем, как отметил Эйсмонт, все это было за деньги Бабарико.





Об этом Иван Эйсмонт заявил в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».





Он отметил, что в материале на одном из сайтов говорилось о телеканале «Беларусь 1», который якобы брал деньги на создание сериала «Парижская школа. Уроженцы Беларуси».





Эйсмонт подчеркнул, что БТ не брало у Бабарико никаких денег.





Эти деньги за производство взяла совершенно иная частная компания.





Председатель Белтелерадиокомпании заметил, что это и есть ложь, и один из фейков о БТ.





Помимо этого, также утверждалось, что Белгазпромбанк финансировал сериал «Парижская школа. Уроженцы Беларуси», который делало БТ.





Эйсмонт ответил, что БТ не делало этот фильм. Его делала частная компания, которая и передала БТ бесплатное право на показ этого фильма.





БТ не получало премию «Телевершина» за этот проект. Ее получила компания «АРТ Корпорейшн».







