Подруга Эдуарда Бабарико: «Важно, чтобы о происходящем знала ваша мама, бабушка и соседка»

«Друзья, спасибо всем вам за ту огромную поддержку, которую вы мне сейчас направляете в мою сторону: это, правда, дает мне веру и силы. В сообщениях и комментариях вы спрашиваете о том, как мне помочь. Самая важная и огромная помощь для меня — это помощь Виктору Дмитриевичу и Эдику», — написала Александра Зверева.





1. Не бойтесь. Вся правда в том, что это не люди зависят от государства. Все наоборот. Когда людей много, власть бессильна. Мы справимся. Это вопрос времени.





2. Не игнорируйте происходящее. Если вы думаете, что вас это не касается, подумайте о Свете Купреевой. Вся ее вина в том, что ее друг — сильный и смелый человек, который захотел что-то изменить.





3. Этот пункт сейчас чуть ли не самый важный: выдвигайтесь в избирательные комисси! Сделать это может абсолютно любой человек, а значит каждый из вас. Это даст вам возможность честно посчитать голоса. Всю информацию можно почитать в группе инициативы Честные люди.









4. Говорите о том, что происходит. Делитесь информацией: новостями, постами, делайте публикации во всех социальных сетях, в том числе в Одноклассниках и Вконтакте, там сейчас новостей гораздо меньше.





Важно, чтобы о происходящем знала ваша мама, бабушка и соседка.





5. Следите за тем, что происходит на странице Виктор Бабарико и подписывайтесь на его официальный канал в телеграм. Распространяйте информацию про референдум.





6. Это особенно касается моих друзей за рубежом — по возможности связывайтесь со СМИ, блогерами, и всем, кто эту информацию может распространить. Я также могу поделиться некоторыми текстами на английском языке.





7. Не игнорируйте символику. Горящему собору не становилось лучше от сине-бело-красных цветов на вашей фотографии. Но каждое изображение с символикой кампании, это огромная поддержка для Виктора Дмитриевича, его семьи, друзей, штаба и для меня лично.





8. По возможности ступайте в группы волонтеров, некоторые задания требуют всего-навсего пол часа вашего времени.





За меня не переживайте. Я держусь. И верю, что человек с этой фотографии и его отец скоро вернутся домой».





Напомним, 18 июля в домах Виктора Бабарико и его сына прошли обыски. Сами они задержаны. 18 и 19 июня в городах Беларуси прошли акции в поддержку. Ситуацию вокруг задержания прокомментировал и Александр Лукашенко.