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Отец Фёдор Повный о крипте Храма-памятника в честь Всех святых: «Сформировали новую культуру памяти, той, которая будет без ветеранов»

20.06.2020 16:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира».

«Открываются уникальные вещи. Мы узнаём, что не один Матросов совершил подвиг свой знаменитый, а были десятки таких молодых ребят»

Отец Фёдор Повный о крипте Храма-памятника в честь Всех святых: «Сформировали новую культуру памяти, той, которая будет без ветеранов»

Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:
Два слова о крипте храма-памятника, когда туда приходят студенты. У нас стало традицией, что Суворовское училище приходит уже несколько лет подряд – молодёжь, подростки – давать там клятву кадета.

И вот когда приходит молодёжь, а молодёжь приходит разная, они уходят другими людьми. Живое соприкосновение с исторической памятью.

То есть мы получили уникальное место, где не нужно переформатировать историческую память. Мы взяли эстафету, сформировали новую культуру памяти, той памяти, которая будет без ветеранов.

Люди в материале: Федор Повный

 
 
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В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
 
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