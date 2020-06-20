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Отец Фёдор Повный о крипте Храма-памятника в честь Всех святых: «Сформировали новую культуру памяти, той, которая будет без ветеранов»
Источник материала: СТВ
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе
Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:
То есть мы получили уникальное место, где не нужно переформатировать историческую память. Мы взяли эстафету, сформировали новую культуру памяти, той памяти, которая будет без ветеранов.
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Отец Фёдор Повный о крипте Храма-памятника в честь Всех святых: «Сформировали новую культуру памяти, той, которая будет без ветеранов»
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
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