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Принца Уильяма показали за некоролевским занятием
Источник материала: ОНТ
Кадры необычного зрелища, как принц Уильям стоит на коленях и чистит туалет, показали по британскому телевидению,
На видео внук королевы Елизаветы II запечатлен в резиновых перчатках, усердно моющим унитаз, причем стоя на четвереньках.
Поклонники принца были удивлены этими необычными кадрами.
Видеозапись сделана давно, еще когда Уильям закончил Итонский колледж. Он готовился к поступлению в университет Sant Andrew’s, но год повременить и посвятил себя волонтерской работе.
Он участвовал в военных учениях в Белизе, работал на ферме в Великобритании, побывал а Африку, а также учил детей в Чили английскому. Наследник британского престола в те годы жил общежитиях вместе с другими волонтерами. Ему приходилось выполнять обязанности, как и всем, включая и грязную работу.
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Кадры необычного зрелища, как принц Уильям стоит на коленях и чистит туалет, показали по британскому телевидению, пишет Express. На видео внук королевы Елизаветы II...
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