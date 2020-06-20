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Принца Уильяма показали за некоролевским занятием

20.06.2020 15:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принца Уильяма показали за некоролевским занятием

Кадры необычного зрелища, как принц Уильям стоит на коленях и чистит туалет, показали по британскому телевидению, пишет Express.

На видео внук королевы Елизаветы II запечатлен в резиновых перчатках, усердно моющим унитаз, причем стоя на четвереньках.

Поклонники принца были удивлены этими необычными кадрами.

Видеозапись сделана давно, еще когда Уильям закончил Итонский колледж. Он готовился к поступлению в университет Sant Andrew’s, но год повременить и посвятил себя волонтерской работе.


Он участвовал в военных учениях в Белизе, работал на ферме в Великобритании, побывал а Африку, а также учил детей в Чили английскому. Наследник британского престола в те годы жил общежитиях вместе с другими волонтерами. Ему приходилось выполнять обязанности, как и всем, включая и грязную работу.

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Кадры необычного зрелища, как принц Уильям стоит на коленях и чистит туалет, показали по британскому телевидению, пишет Express. На видео внук королевы Елизаветы II...
 
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