Скандал? Джонни Деппу удалось втянуть Илона Маска в судебный процесс

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7days.ru Джонни Депп до сих пор никак не может успокоиться, пытаясь доказать, что он не бил Эмбер Херд и что она его оклеветала. А теперь ему еще и удалось втянуть в свою судебную разборку с Эмбер и 48-летнего Илона Маска. Джонни уже давно утверждал, что Эмбер ему якобы изменяла — до того, как подала на развод. А теперь он нашел свидетеля, который под присягой подтвердил обвинение Деппа, пишет





Как заявил вызванный для дачи свидетельских показаний в суд Бенджамин Дрю, который был соседом Херд, в отсутствие Джонни она не скучала. Когда Депп уехал на съемки в конце 2015-го, она, по утверждению Дрю, устроила в доме актера в Лос-Анджелесе «секс втроем» с участием Илона Маска и Кары Делевинь.









Когда Маск узнал об этом, он не смог смолчать и счел необходимым прокомментировать выдвинутое обвинение. Для начала он поклялся, что у него никогда не было с Карой интимных отношений. «Она — мой давний и добрый друг. И может подтвердить, что между нами ничего не было!» — настаивает миллиардер-изобретатель. Более того, как заявил Илон, у него не было романтических отношений и с Херд — до тех пор, пока она не ушла от Деппа в мае 2016-го. «Я и Эмбер начали встречаться только через месяц после того, как она подала на развод. Меня и рядом не было за время ее замужества!» — утверждает Маск. А в конце своего заявления Илон призвал Эмбер и Джонни прекратить затянувшееся выяснение отношений и «зарыть, наконец, топор войны».









Напомним: как сообщалось, Маск и Херд встречались некоторое время после завершения ее брака с Деппом. Они несколько раз сходились и расходились, пока в 2018-м не расстались окончательно. А в настоящее время Илон живет с певицей Граймз, недавно она родила ему сына, которому родители-оригиналы подарили более чем необычное имя. Они назвали его X AE A-12. Однако бюро регистрации отказалось принять такое имя. Ведь по калифорнийским законам в составе имен должны быть только цифры английского алфавита. В итоге Маск пошел на компромисс, заменив написание число 12 на латинский вариант. И теперь в свидетельстве о рождении его сын значится, как X AE A-XII.











