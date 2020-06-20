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Житель Бреста пытался вывезти в Украину более 1,4 тысячи ампул с инъекциями

20.06.2020 15:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Бреста пытался вывезти в Украину более 1,4 тысячи ампул с инъекциями

Брестчанин пытался провести крупную партию лекарств через границу, спрятав их в полу локомотива. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Лекарственные средства, которые белорус пытался вывезти из страны, обнаружили сотрудники брестской таможни в железнодорожном пункте пропуска «Хотислав» во время досмотра. Поезд ехал по маршруту «Брест-Ковель».


«Большая часть лекарственных средств была обнаружена под полом в двух кабинах управления, а еще часть в дорожной сумке помощника машиниста. Всего получилось свыше 140 упаковок лекарственного препарата, предназначенного для лечения заболеваний суставов и позвоночника», - рассказали в ГТК.

Всего брестчанин пытался вывезти в Украину более 1,4 тысяч ампул с инъекциями для уколов.

Обнаруженный товар до решения суда был изъят. Помощнику машиниста грозит наказание, в отношении него начат административный процесс.


Фото: сайт «Брестская таможня»

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Теги: Брест
 
 
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Брестчанин пытался провести крупную партию лекарств через границу, спрятав их в полу локомотива. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете....
 
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