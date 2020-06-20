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«Страдали от поноса и голода». Как немцы бежали от советских войск в 1944-м

20.06.2020 16:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Страдали от поноса и голода». Как немцы бежали от советских войск в 1944-м

Отто Барт, участник 2-й мировой войны (Германия):
В этой войне не было никакой необходимости, наше поколение не хотело её, ни штатские, ни военные.

Войну развязали политики, вернее двое массовых убийц: Гитлер и Сталин.

Историки утверждают, что Сталин планировал и сам двинуться на Запад, но Гитлер опередил его. Эти двое и виноваты во всём, а не мы, солдаты. Нас вынудили идти на чужую страну с оружием в руках, стрелять в людей, мы не хотели этого.

«Страдали от поноса и голода». Как немцы бежали от советских войск в 1944-м

Отто Барт – универсальный солдат, он не задавал вопросов командованию зачем и почему. Он не думал о том, как работает пропаганда. Немецких солдат обучили одному – действовать. Думать было кому и без них.

Отто Барт:
Мы не знали понятия «освободительная война». Мы обычные солдаты, мы просто выполняли приказы. Хотя нередко задумывались о том, что стоит за этими приказами. Однако неповиновение жестоко наказывалось.

Из дневника полковника Артура Юттнера:

«Страдали от поноса и голода». Как немцы бежали от советских войск в 1944-м

Истории исписанные, как под копирку: взял лошадь и друга и пошёл пробиваться через кольцо русского котла. Отто Барт тоже это делал.

«Страдали от поноса и голода». Как немцы бежали от советских войск в 1944-м

Отто Барт:
Мы шли около месяца, продвигались на Запад. Мы испытывали дикий голод и не менее сильный страх. Мы были полностью отрезаны от мира. В любой момент могли наткнуться на русских, они могли быть в любой деревне. Питались мы чем придется: травой, незрелой кукурузой, зерном... Болели, конечно, страдали от поноса и голода, но мы прошли через это и выжили.

Из дневника полковника Артура Юттнера:

«Страдали от поноса и голода». Как немцы бежали от советских войск в 1944-м

«Страдали от поноса и голода». Как немцы бежали от советских войск в 1944-м

Валерий Бердяев, ветеран Великой Отечественной войны:
Они были отрезаны от своих войск. Они потеряли связь с командованием, не получали никакого снабжения и они оказались на грани катастрофы.

Люди в материале: Отто Барт, Валерий Бердяев

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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