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Романчук о деле Белгазпромбанка: Мы ставим колючую проволоку

20.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дело Белгазпромбанка может иметь серьезные последствия для экономики и сказаться на инвестиционном имидже страны, считает экономист Ярослав Романчук.



Как заявил Романчук в эфире радио Sputnik, это "очень серьезная игра ― на самоизоляцию, снижение уровня жизни и вовлечение Беларуси в некие торговые глобальные цепочки".

"Мы превращаемся в Шервудский лес, ставим колючую проволоку и говорим ― у нас здесь свои правила. Так никто не играет. У нас никогда не будет иностранных инвестиций, не будет современных технологий, будет деградация экономики. И если мы отнимем отсюда тот статус нефтяного эмирата, который имела Беларусь, то я боюсь, что белорусская экономика в 2020 году закончит хуже, чем она была в 2010 по уровню ВВП", ― отмечает Романчук. 
 
 
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Дело Белгазпромбанка может иметь серьезные последствия для экономики и сказаться на инвестиционном имидже страны, считает экономист Ярослав Романчук.
 
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