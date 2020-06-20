Романчук о деле Белгазпромбанка: Мы ставим колючую проволоку









Sputnik , это "очень серьезная игра ― на самоизоляцию, снижение уровня жизни и вовлечение Беларуси в некие торговые глобальные цепочки". Как заявил Романчук в эфире радио, это "очень серьезная игра ― на самоизоляцию, снижение уровня жизни и вовлечение Беларуси в некие торговые глобальные цепочки".





"Мы превращаемся в Шервудский лес, ставим колючую проволоку и говорим ― у нас здесь свои правила. Так никто не играет. У нас никогда не будет иностранных инвестиций, не будет современных технологий, будет деградация экономики. И если мы отнимем отсюда тот статус нефтяного эмирата, который имела Беларусь, то я боюсь, что белорусская экономика в 2020 году закончит хуже, чем она была в 2010 по уровню ВВП", ― отмечает Романчук.



