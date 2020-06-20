Адвокат Ефремова: родственники погибшего не прочь заработать

Источник материала: ОНТ

Адвокат виновного в смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев собирается серьезно поговорить с артистом о желании родственников погибшего Захарова «заработать» и жестко его настроить по этому поводу. Об этом пишет «РИА Новости».

«Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить», — сказал адвокат.

По словам Пашаева, предлагая денежную компенсацию, Ефремов хотел помочь от чистого сердца, однако семья погибшего не принимает даже извинения.

«Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще», — отметил он.

Адвокат сообщил, что собирается устроить «жесткий и конкретный» разговор с подзащитным.

«Теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим», — сказал Пашаев.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве.

По словам очевидцев, в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и почти в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона, которого зажало в кабине, серьезно пострадал, а позже – скончался в больнице.

Согласно решению суда, до 9 августа Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом. По словам его адвоката, актер тяжело переживает трагические последствия произошедшего – «почти не ест. Похудел за неделю на шесть килограммов».





Фото: РИА Новости / Максим Блинов





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