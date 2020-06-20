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«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня главная задача для всех нас – защитить страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко отметил, что, получив независимость, белорусский народ за очень короткое время построил красивое, цветущее, тихое и спокойное государство. А сегодня определенные силы пытаются всячески раскачивать и дестабилизировать ситуацию в стране. Потому самое важное – это сохранить главную ценность – независимость и суверенитет нашей Беларуси.
Глава государства пообщался с участниками мероприятия и ветеранами войны. На встрече затронули вопросы, волнующие каждого белоруса. Шла речь о пандемии и ее последствиях. Выбранный нами путь, а именно – решение не останавливать производства и экономику, фактически позволил сохранить страну.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но я вчера правительство попросил (по-моему, указ не вышел еще). У нас где-то в четвертом квартале мы планировали повысить пенсии. Видим – беда. Но, тем не менее, я попросил правительство, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь, насколько это возможно. Это не популизм, это не ради каких-то выборов, я никогда это не делал. Но если ветераны и пенсионеры поднимают какой-то вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы как-то вам было полегче.
Что касается открытия мемориального комплекса, то это важное мероприятие в год 75-летия Победы в Великой Отечественной. В деревне Борки прошла одна из самых крупных карательных операций. За день здесь фашисты расстреляли и сожгли более 2 тысяч мирных жителей.
В память о погибших в местечке создали комплекс. Центральная скульптура – фигура застывшей у пустой колыбели скорбящей матери, лишенной карателями детей и будущего.
Александр Лукашенко осмотрел объекты мемориала, возложил цветы, а также зажег поминальную свечу в память о погибших в часовне перед иконой Божией матери.
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«Это не популизм, это не ради каких-то выборов». Президент Беларуси анонсировал повышение трудовых пенсий
Новости Беларуси. Сегодня главная задача для всех нас – защитить страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства еще раз напомнил...
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