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Как спасти экономику, обсуждали на онлайн-саммите страны ЕС

20.06.2020 16:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как спасти экономику, обсуждали на онлайн-саммите страны ЕС

Как спасти экономику? Этот вопрос вышел на авансцену в Евросоюзе. Главы государств и правительств стран ЕС собрались на онлайн-саммите, чтобы согласовать дальнейшие действия.

Впервые за всю историю Европы – встреча «через камеры». И сам формат, и итог переговоров не порадовали. Солидарными оказались лишь в том, что нынешний кризис «требует безотлагательных мер». В остальном – взгляды разошлись: Италия и другие южные страны «за» безвозвратные кредиты для регионов, максимально пострадавших от COVID-19. Австрия предлагает выделять средства лишь при условии четких «бизнес-планов». По какому пути идти, страны Евросоюза так и не договорились, оставив решения до июльского саммита. 

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Как спасти экономику? Этот вопрос вышел на авансцену в Евросоюзе. Главы государств и правительств стран ЕС собрались на онлайн-саммите, чтобы согласовать...
 
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