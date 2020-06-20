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Фотофакт: мядельские леса изобилуют боровиками

20.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фотографии после тихой охоты прислали отдыхающие из нарочанского края.


— Приехали покупаться и позагорать, погулять по лесным тропинкам, а тут такая удача — боровики, — рассказала Валентина.


Первые собранные грибы счастливчики отправили на сковородку.

— Если повезет, то и на зиму насушим, — замечает женщина. — Рыба, грибы, зелень с огорода, чистейшая вода в озерах — разве можно мечтать о лучшем отдыхе?!
 
 
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Фотографии после тихой охоты прислали отдыхающие из нарочанского края.
 
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