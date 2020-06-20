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Фотофакт: мядельские леса изобилуют боровиками
Источник материала: Партизан
Фотографии после тихой охоты прислали отдыхающие из нарочанского края.
— Приехали покупаться и позагорать, погулять по лесным тропинкам, а тут такая удача — боровики, — рассказала Валентина.
Первые собранные грибы счастливчики отправили на сковородку.
— Если повезет, то и на зиму насушим, — замечает женщина. — Рыба, грибы, зелень с огорода, чистейшая вода в озерах — разве можно мечтать о лучшем отдыхе?!
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Фотографии после тихой охоты прислали отдыхающие из нарочанского края.
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