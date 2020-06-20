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новые iPhone 12 будут продаваться дешевле, чем предполагалось

20.06.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осенью компания Apple представит следующее поколение фирменных смартфонов — iPhone 12. Об устройствах известно уже практически все, включая стоимость. Но, по последней информации, стартовая цена аппаратов будет ниже, чем предполагалось. Об этом сообщает PhoneArena.


Фото: Reuters

Напомним: точно известно, что компания покажет четыре аппарата с диагоналями экранов в 5,4, 6,1 (два устройства) и 6,7 дюйма. Их соответственно назовут iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Устройства обзаведутся процессорами Apple A14 Bionic, двойными и тройными камерами, а также поддержкой работы в 5G-сетях, разворачивающихся во многих странах мира.

Ранее предполагалось, что «младший» 5,4-дюймовый гаджет предложат по цене от 699 долларов, как iPhone 11 в прошлом году. Теперь же говорится о 649 долларах. Кроме того, на некоторых рынках Apple якобы готовится выпустить версию смартфона только с LTE-модемом, без 5G. Она может стоить еще меньше и стимулирует продажи в странах, где сети пятого поколения возводить пока не планируют.

Две 6,1-дюмовые версии смартфона, скорее всего, оценят в 799 и 999 долларов. Топовый девайс с экраном на 6,7 дюйма вряд ли получится купить меньше чем за 1099 долларов. Правда, старт продаж могут сдвинуться с сентября на октябрь или даже ноябрь.

Ниже — цены популярных сегодня iPhone:

 
 
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Старт продаж, скорее всего, сдвинется с сентября на октябрь.
 
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