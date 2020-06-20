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«Славия» победила «Смолевичи», а «Неман» обыграл «Слуцк». Итоги матчей 14-го тура ЧБ по футболу

20.06.2020 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге» по футболу прошли два матча 14-го тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Славия» победила «Смолевичи», а «Неман» обыграл «Слуцк». Итоги матчей 14-го тура ЧБ по футболу

«Славия» на своем поле встречалась с аутсайдером турнира «Смолевичами» и добилась победы. Зрители увидели три забитых мяча, причем все в начале второго тайма (с 50-й по 55-ю минуты). Хозяева поля открыли счет, гости сравняли, но последнее слово осталось за мозырянами – 2:1 в их пользу.

«Славия» победила «Смолевичи», а «Неман» обыграл «Слуцк». Итоги матчей 14-го тура ЧБ по футболу

В другом матче дня «Неман» на выезде обыграл «Слуцк». Поединок выдался горячим, сразу два футболиста хозяев поля были удалены. Единственный мяч на 30-й минуте провел хавбек гродненцев Забелин. 1:0 – это уже пятая кряду победа «Немана», который поднялся на третье место в таблице. А вот «Слуцк» падает вниз – команда набрала всего 2 очка в семи последних матчах.

«Славия» победила «Смолевичи», а «Неман» обыграл «Слуцк». Итоги матчей 14-го тура ЧБ по футболу

20 июня пройдут еще три игры 14-го тура. «Ислочь» встречается с «Торпедо-БелАЗ». Также пройдут поединки брестского «Динамо» с «Городеей» и минского «Динамо» с РЦОР-БГУ.

Люди в материале: Павел Забелин

 
 
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Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге» по футболу прошли два матча 14-го тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Славия» на своем поле...
 
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