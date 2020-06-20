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Никто и не замечал. Николай Басков показал фотографию, которая поразила пользователей соцсетей

20.06.2020 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российский певец Николай Басков поделился новой фотографией на своей странице в Instagram. Артист захотел показать, насколько серьёзные перемены с ним произошли за последние несколько месяцев.

«Меня теперь тоже не узнают», – весело подписал снимок исполнитель.

Никто и не замечал. Николай Басков показал фотографию, которая поразила пользователей соцсетей
Фото: instagram.com/nikolaibaskov 

Некоторые пользователи соцсети поразились: они и не замечали, что Басков набрал вес. И только теперь, когда артист сравнил фото, изменение в телосложении стало очевидным.  

«После февральских съёмок отъелся. Знал, что придётся пояс затянуть», – пошутил Николай.  

Однако большинство фанатов музыканта отметили, что для них не важен его вес. Главное – чтобы человек был хорошим. Впрочем, поклонники признали, что теперь Басков выглядит значительно брутальнее.  

Кстати, ранее мы захотели узнать, как выглядели популярные артисты в юности. А вы помните Николая Баскова таким (здесь подробнее)?  

Люди в материале: Николай Басков

 
 
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Новости России. Российский певец Николай Басков поделился новой фотографией на своей странице в Instagram. Артист захотел показать, насколько серьёзные перемены с ним...
 
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