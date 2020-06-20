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Сергей Тихановский останется в карцере до 26 июня. За что - неизвестно

20.06.2020 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогер youtube-канала” Страна для жизни" Сергей Тихановский оставлен в карцере до 26 июня.


Сергей Тихановский. 

Блогер youtube-канала” Страна для жизни" Сергей Тихановский оставлен в карцере до 26 июня. Об этом правозащитному центру “Весна” сообщила его жена, выдвиженка в кандидаты в президенты Светлана Тихановская, когда сегодня (20 июня) пыталась ему передать передачу.

Ранее, 13 июня, правозащитникам "Весны" стало известно, что Тихановский помещен в карцер СИЗО-1 и пробудет там до 19 июня. Об этом также узнали, когда пытались передать ему передачу. Точная причина наложенного наказания — неизвестна.
 
 
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Блогер youtube-канала” Страна для жизни" Сергей Тихановский оставлен в карцере до 26 июня.
 
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