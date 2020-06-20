Сергей Тихановский останется в карцере до 26 июня. За что - неизвестно





Сергей Тихановский.





Блогер youtube-канала” Страна для жизни" Сергей Тихановский оставлен в карцере до 26 июня. Об этом правозащитному центру “Весна” сообщила его жена, выдвиженка в кандидаты в президенты Светлана Тихановская, когда сегодня (20 июня) пыталась ему передать передачу.





Ранее, 13 июня, правозащитникам "Весны" стало известно, что Тихановский помещен в карцер СИЗО-1 и пробудет там до 19 июня. Об этом также узнали, когда пытались передать ему передачу. Точная причина наложенного наказания — неизвестна.



