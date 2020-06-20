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Это любовь! Плачущее сердце нашли в Беловежской пуще
20.06.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Настоящую любовь можно найти прямо в лесу! Во время поисков особое внимание следует уделять огромным, давно лежащим стволам деревьев, разлагающимся под кронами нового леса.
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Настоящую любовь можно найти прямо в лесу! Во время поисков особое внимание следует уделять огромным, давно лежащим стволам деревьев, разлагающимся под кронами...
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