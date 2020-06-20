Это любовь! Плачущее сердце нашли в Беловежской пуще

Источник материала: Виртуальный Брест

Настоящую любовь можно найти прямо в лесу! Во время поисков особое внимание следует уделять огромным, давно лежащим стволам деревьев, разлагающимся под кронами нового леса.

Гриб в форме сердца вырос на дубе черешчатом, который упал лет двадцать назад. Научные сотрудники не смогли пройти мимо.





В момент обнаружения гриб был весь мокрый, ярко-розового цвета, а его зернистая структура напоминала икру. Специалисты Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси определили организм как миксомицет, относящийся к роду Tubifera. Перед нами стадия плазмодия, когда миксомицет не образует спор, и определить видовое название организма пока невозможно.





Класс Миксомицеты, или Слизевики насчитывает более 800 видов организмов, Чаще всего они встречаются на мертвой древесине или других растительных остатках.