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Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё
Источник материала: СТВ
Вам нравится, когда всё сделано идеально? Часто можно слышать, что идеал недостижим. Психологи говорят, что стремление к совершенству вызывает у людей сильный стресс. Однако разве это всё имеет значение, когда мы видим, как человек превосходно справляется со своей работой? Или когда кто-то достигает невероятных высот в своём хобби?
Мы нашли одиннадцать фотографий, которые вызовут острое ощущение счастья у перфекционистов и порадуют всех остальных.
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Вам нравится, когда всё сделано идеально? Часто можно слышать, что идеал недостижим. Психологи говорят, что стремление к совершенству вызывает у людей сильный...
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