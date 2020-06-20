Эти фотографии вызывают счастье. 11 снимков, на которых прекрасно всё

Источник материала: СТВ

Вам нравится, когда всё сделано идеально? Часто можно слышать, что идеал недостижим. Психологи говорят, что стремление к совершенству вызывает у людей сильный стресс. Однако разве это всё имеет значение, когда мы видим, как человек превосходно справляется со своей работой? Или когда кто-то достигает невероятных высот в своём хобби?

Мы нашли одиннадцать фотографий, которые вызовут острое ощущение счастья у перфекционистов и порадуют всех остальных.



Фото: pikabu.ru / ProkaZa



Фото: reddit.com/user/Big-Boy-Parrot



Фото: pikabu.ru / kuchka70



Фото: reddit.com/user/dr_lugh



Фото: pikabu.ru / Prostoilogin



Фото: reddit.com/user/ReasonablyConfused



Фото: pikabu.ru / Prostoilogin



Фото: instagram.com/heidi.annalise.art



Фото: pikabu.ru / alexmix



Фото: pikabu.ru / kuchka70



Фото: pikabu.ru / 4nat1k