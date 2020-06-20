Открытый чемпионат Беларуси по теннису стартовал в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по теннису. Состав участников турнира впечатляет.

Под первым номером у женщин посеяна Александра Саснович. Второй номер рейтинга соревнований – у известной российской теннисистки Маргариты Гаспарян. Также на кортах мы увидим резерв национальной команды - Анну Кубареву, Юлию Готовко, Ирину Шиманович, Шалимар Тальби.

У мужчин в турнире принимает участие ближайший резерв национальной команды. В том числе 5 белорусов, которые входят в ТОП-50 мирового рейтинга в своих возрастных категориях. Матчи проходит на отрытых хардовых кортах в столичном Дворце тенниса. Завершатся соревнования в следующую субботу.

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