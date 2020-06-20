Почем сейчас на столичных рынках продают клубнику и стоит ли ждать еще большего снижения цен

Источник материала: Tut.by

В Минске упали цены на клубнику. За ягодами выстраиваются огромные очереди, народ уже берет ее ведрами. Продавцы говорят, что еще большее снижение цены на ягоды вполне возможно. Но из-за непредсказуемой погоды, которая в любой момент может уничтожить урожай, лучше не откладывать покупку запасов на зиму. FINANCE.TUT.BY сходил на Комаровский рынок и мини-рынок в одном из столичных районов и посмотрел, почем там продают клубнику и не только.





Клубника на Комаровском рынке наконец подешевела. Средняя цена теперь 3−3,5 рубля за килограмм. В отдельных местах есть по 2,8 рубля и даже по 2,5. За крупные чистые ягоды продавцы просят от 6 до 10 рублей. У прилавков, где клубника подешевле, выстраиваются огромные очереди. Некоторые берут по пару килограммов, но большинство покупателей пришло за клубникой с ведерками разного размера.

Продавцы говорят, что ягод в этом году много и они неплохие по качеству.

— Бывает такое, что клубника, вроде, и красивая, но не лежит. Пока до рынка из Брестской области довезешь, она уже вся потекла, вид не товарный. Такое было у меня в прошлом году, — рассказывает один из продавцов красных ягод. — В этом ситуация получше. Ягоды сухие, долго не портятся. Единственный минус — кисловатые.





На вопрос, подешевеют ли клубника до 1,5−2 рублей, как было в прошлые сезоны, продавец отвечает нехотя.

— Все зависит от спроса и предложения. Пока люди хорошо берут ягоды по 3 рубля и переизбытка товара нет. Стоит ли ждать какого-то обвала цен? Я бы не стал, — продолжает продавец. — С теперешней погодой никогда не знаешь, что будет завтра. Так можно прождать, а потом все, к примеру, дождем, позаливает или градом побьет. И даже по 3 рубля ягод не будет.

Другой продавец предполагает, что цены все-таки снизятся.

— Можно сказать, что сезон белорусской клубники только начался. Сейчас люди первую нахватают, потом спрос упадет, — говорит женщина в синем фартуке. — Сейчас и более поздние сорта многие выращивают, поэтому недели две-три продавать дешево точно будут.





Минчане считают, что 3 рубля за килограмм — это много. «Пенсионер себе из клубники за такие деньги варенья не наварит», - говорит один из покупателей.

— Но другой нет. Та, что дешевле 3 рублей, совсем некудышная — грязная, мятая, мелкая. Сэкономишь 50 копеек, а потом половину выкинешь, — говорит покупательница средних лет, помогая продавцу накладывать ягоды в десятилитровое ведро. — Эта хоть и некрупная, но чистая и тверденькая. Мы уже решили купить ведерко на варенье. Если потом вдруг не будет ягод, то хоть что-то заготовим.

С прошлой пятницы подешевела и черешня, теперь можно найти ягоды по 5,5−6 рублей за кило. Продавцы говорят, что сладкая. Попробовали — действительно так, но слегка водянистая. Средняя же цена 8 рублей за килограмм.





Слегка опустились цены на абрикосы. Вместо 5 рублей теперь они начинаются от 4,5. Персики и нектарины дешеветь не спешат. Самые бюджетные по-прежнему стоят 8−9 рублей.

Зато лесную землянику продают уже в четырех местах. Цена за пол литра — 15 рублей.

— Кому дорого, может пойти в лес и сам насобирать, — говорит продавец, опережая вопрос, почему такая цена.

Из даров леса в нескольких местах еще есть лисички. На вес продают по 35 рублей за кило. Можно взять и ведерком. Литровое отдают за 10 рублей.





Появилась первая белорусская малина. По крайней мере так написано на ценнике. Цена кусается — 45 рублей за кило. Голубику уже можно найти по 30 рублей вместо 35, как было неделю назад.

На овощных рядах цены практически не изменились. Разве что молодая белорусская картошка подешевела на 50 копеек — теперь цены начинаются от 2 рублей.

Удивительно, что не падают цены на огурцы. Обычно в это время их продавали по 2 — 2,5 рубля. А в этом средняя цена 3−3,5. Только в паре мест есть за 2,5 и в одном за 1,9 рубля.





— Растут они плохо в этом году, — рассказывает один из фермеров, который торгует на рынке своими огурцами. — У меня в мае, из-за того что было холодно, весь огуречник пожелтел. Возможно, у других ситуация получше, но плохая погода в любом случае сказалась на количестве и цене огурцов.

Помидоры тоже пока не падают в цене. Цены на них начинаются от 2,5 рубля, но такие только в паре мест. У большинства продавцов самые дешевые по 3 — 3,5 рубля. Они объяснят цены тем, что это импортные, а сезон белорусских еще не начался. Потом подешевеют.





Заглянули мы в этот раз и на мини-рынок в Серебрянке. Очень удивило то, что здесь в этом году на многие товары ниже либо примерно такие же как на Комаровке. Обычно здесь почти все было дороже на 1−2 рубля.





Если говорить про клубнику, то в большинстве точек ее продают по 2,5−3 рубля. В одном месте даже по 2 рубля нашли. Отборная стоит от 5 рублей.

— Ну, во-первых, цену выше чем у соседа не поставишь, потому что ягоды примерно одинаковые, если будут дороже, люди не будут брать, — объясняет девушка-продавец. — Во-вторых, сами видите, что людей немного, большая часть пенсионеры, на них особо не заработаешь. Да и не хочется как-то. Лучше на 50 копеек дешевле продать, тогда и товар лежать не будет, и для людей такая цена доступнее.

Продавец добавила, что последние ягоды, вполне возможно, будут продавать по 1,5 -2 рубля как в прошлом году.

Абрикосы тут чуть дороже, чем на Комаровке, цены начинаются от 5,5 рубля. Самая дешевая черешня по 5,5 рубля, но в среднем как и на центральном рынке, по 8. Персики и нектарины здесь есть по 7,5 рубля за кило.





Огурцы стоят по 3−3,5 рубля, помидоры — от 3,5 рублей. Молодая белорусская картошка продается по 2,3 рубля и она не как горох, среднего размера. На Комаровке такая по 3 рубля. Капуста здесь по цене от 0,79 рубля, щавель и петрушка по 0,8 рубля за пучок. В отличие от Комаровки, где самые дешевые яблоки мы видели по 4 рубля, здесь есть вполне приличные по 2,6 рубля.

Кстати, на лотках в этом году ягоды — клубника и черешня, тоже дешевле, чем обычно. Чаще всего там цены на такой же товар от рыночных отличаются на рубля 2 -3 в большую сторону. В той же Серебрянке возле одной из остановок клубнику продают по 4 рубля, отборную по 7 и 10 рублей, а черешню — мелкую и крупную, — по 7,5 и 11,5 рубля.