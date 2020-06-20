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В Беларуси проживает порядка 9,5 тысяч беженцев

20.06.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 июня отмечается Всемирный день беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проживает порядка 9,5 тысяч беженцев

Агентство ООН выявило, что число людей, спасающихся от войны и преследований, в 2019 году превысило 79 миллионов. Каждые три секунды один человек в мире вынужден покинуть свой дом. Это самый высокий показатель за 70 лет – с момента создания организации. 

В Беларуси проживает порядка 9,5 тысяч беженцев. Чтобы обратить внимание на эту проблему, представители ООН в Беларуси, участники общественных организаций, а также известные люди страны записали видеообращение. Кроме того, был запущен флешмоб в социальных сетях.
Люди в материале: нет

 
 
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Новости Беларуси. 20 июня отмечается Всемирный день беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Агентство ООН выявило, что число людей, спасающихся от...
 
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