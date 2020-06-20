Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 июня отмечается Всемирный день беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Агентство ООН выявило, что число людей, спасающихся от войны и преследований, в 2019 году превысило 79 миллионов. Каждые три секунды один человек в мире вынужден покинуть свой дом. Это самый высокий показатель за 70 лет – с момента создания организации.

В Беларуси проживает порядка 9,5 тысяч беженцев. Чтобы обратить внимание на эту проблему, представители ООН в Беларуси, участники общественных организаций, а также известные люди страны записали видеообращение. Кроме того, был запущен флешмоб в социальных сетях.