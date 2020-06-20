Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте хотят повторить вчерашнее? На Советской "живая цепь", на Машерова скопление автозаков, милиция, замечен ОМОН.





В данный момент проезд по проспекту Машерова от бульвара до ЦУМа перекрыт. В обе стороны проезжает только общественный транспорт.





Люди разошлись на Машерова, задержаний не было (пока).





На Советской тоже пока всё спокойно - простояли недолго, сейчас никого нет.





Похоже, "холостой" выход сил охраны правопорядка, которые видимо, подготовились основательно.





Вот только забирать некого. Любопытно, что никаких призывов выйти сегодня не было, акция не ожидалась, однако...





И что теперь, так будет каждый день? Долго ли выдержат милиция, ОМОН, да и сами жители города подобные меры безопасности?





Огромные пробки, в которых стоят даже автозаки.







