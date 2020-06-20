ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

20.06.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте хотят повторить вчерашнее? На Советской "живая цепь", на Машерова скопление автозаков, милиция, замечен ОМОН.

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

В данный момент проезд по проспекту Машерова от бульвара до ЦУМа перекрыт. В обе стороны проезжает только общественный транспорт.

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

Люди разошлись на Машерова, задержаний не было (пока).

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

На Советской тоже пока всё спокойно - простояли недолго, сейчас никого нет.

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

Похоже, "холостой" выход сил охраны правопорядка, которые видимо, подготовились основательно.

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

Вот только забирать некого. Любопытно, что никаких призывов выйти сегодня не было, акция не ожидалась, однако...

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

И что теперь, так будет каждый день? Долго ли выдержат милиция, ОМОН, да и сами жители города подобные меры безопасности?

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

Огромные пробки, в которых стоят даже автозаки.

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова
В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

В Бресте опять? "Живая цепь", автозаки, милиция, ОМОН, перекрыт проспект Машерова

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте хотят повторить вчерашнее? На Советской "живая цепь", на Машерова скопление автозаков, милиция, замечен ОМОН. В данный момент проезд по проспекту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как избавиться от жира на животе? Рассказала диетолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика