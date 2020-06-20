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Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой

20.06.2020 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой

Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой

Деревень, частично уничтоженных в нашей стране, более 9 тысяч. Уместить в сознание всю боль, которую вынес белорусский народ в годы оккупации, невозможно.

Александр Лукашенко: «Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну»

Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самые непостижимые последствия той войны – геноцид, геноцид мирного населения. Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих наших поколений белорусов настоящей травмой.

Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать – бросать в колодцы живыми.

Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой

Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой

Поселки вокруг Борок, сожженные одновременно, так и не возродились. Пролетарский, Красный Пахарь, Закриничье, Долгое Поле, Хватовка... Их названия лишь на мемориальных плитах.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне...
 
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