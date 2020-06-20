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Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деревень, частично уничтоженных в нашей стране, более 9 тысяч. Уместить в сознание всю боль, которую вынес белорусский народ в годы оккупации, невозможно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать – бросать в колодцы живыми.
Поселки вокруг Борок, сожженные одновременно, так и не возродились. Пролетарский, Красный Пахарь, Закриничье, Долгое Поле, Хватовка... Их названия лишь на мемориальных плитах.
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Александр Лукашенко: боль, горе и чувство невосполнимой утраты стали для белорусов настоящей травмой
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне...
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