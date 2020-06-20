Уголовное дело о пьяном угоне переквалифицировали в разбойное нападение с угрозой убийства

Источник материала: ОНТ

Завершено расследование уголовного дела о пьяном угоне - оно переквалифицировано в разбой и угрозу убийством, об этом сообщили в СК по городу Минску.

Преступление было совершено днем 28 марта рядом с продуктовым магазином, расположенным на Долгиновском тракте. Неизвестный приблизился к микроавтобусу марки Volkswagen Transporter и, угрожая ножом находящемуся внутри пассажиру, потребовал его пересесть на переднее сиденье. В СК уточнили, что водитель в это время был в магазине.





19-летний пассажир, улучив момент, выскочил из машины. Преступник, воспользовавшись ключом, оставленным в замке зажигания, скрылся на автомобиле.

Обнаруживший пропажу водитель сразу обратился в милицию. Там быстро нашли микроавтобус и задержали угонщика — 35-летнего жителя столицы, находящегося в нетрезвом состоянии. Как выяснилось, он регулярно злоупотреблял алкоголем и был безработным.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 214 (угон транспортного средства с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) УК.





Экспертиза показала, что задержанный – вменяем, осознавал свои действия и мог ими в полной мере руководить.

По завершении расследования поступки задержанного мужчины были переквалифицированы следователями на ч.2 ст.207 (разбой, совершенный с целью завладения имуществом в крупном размере), ст.186 (угроза убийством) УК.

Злоумышленник заключен под стражу, дело передано прокурору для направления в суд.





Фото: СК

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