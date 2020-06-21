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Тест по коварным определениям из ПДД
Источник материала: Tut.by
Теоретический экзамен может стать неприятным испытанием даже для опытного водителя. Особенно «противные» вещи — это вопросы, связанные с определениями. AUTO.TUT.BY предлагает проверить, насколько вы хорошо разбираетесь в тонкостях самой первой темы в ПДД.
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