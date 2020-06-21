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Тест по коварным определениям из ПДД

21.06.2020 09:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теоретический экзамен может стать неприятным испытанием даже для опытного водителя. Особенно «противные» вещи — это вопросы, связанные с определениями. AUTO.TUT.BY предлагает проверить, насколько вы хорошо разбираетесь в тонкостях самой первой темы в ПДД.

Больше тестов для подготовки к экзаменам в ГАИ есть на нашем сервисе ПДД онлайн. Жмите сюда, чтобы начать их проходить.

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