Женщина до 34 лет была уверена, что у нее нет отца, но одно фото перевернуло ее жизнь

Источник материала: Tut.by

Американка много лет мечтала найти отца. Отыскать мужчину дочери помог ДНК-тест и фото в инстаграме. Один взгляд на снимок — и у девушки не осталось сомнений, что она смотрит на своего папу.





Девушка из Солт-Лейк-Сити Алисия Уоррен всю жизнь росла без отца, пишет The Metro , но никогда не оставляла надежды встретить родителя и узнать, похожа ли на него.

— Я никогда не видела папу. Когда я была маленькая, не понимала, где он, но сначала не спрашивала маму, — говорит она.

С возрастом девочка все больше интересовалась этим вопросом и в конце концов решилась задать маме Бэтти вопрос о судьбе отца. Оказалось, в юности женщина отдыхала на берегу Тихого океана на острове Гуана, где познакомилась с офицером-подводником.

Пара провела вместе несколько дней, после чего девушка вернулась домой, даже не обменявшись телефонами с новым знакомым.





Вскоре Бэтти обнаружила, что беременна, но так и не нашла возможности сообщить об этом отцу ребенка. Алисия, в 34 года узнав, что где-то живет ее папа, который и не подозревает о существовании дочери, решила исправить мамины ошибки.

— Где-то был отец, который 34 года не знал о том, что у него есть дочь, — поделилась она.

Осуществить задуманное было не так просто, ведь мама Алисии не знала о бывшем любовнике ничего.

— У меня не было адреса, даты рождения, фотографии или возраста, только его имя. Я пробовала простые поиски в интернете и фейсбуке, но там нашлось так много людей по имени Питер Гольдштейн, что у меня не было шансов, — рассказала она.





Девушка не стала прибегать к помощи телевидения , а обратилась в частную биотехнологическую компанию 23andMe и вскоре узнала, что нашелся мужчина по имени Питер Гольдштейн, который с 50-процентной вероятностью ее отец.

— Я посмотрела на него, нашла его в инстаграме и сразу поняла, что он мой отец. Мы выглядели абсолютно одинаково. Я долго не могла решиться связаться с ним, но у меня не было выбора, — вспоминает она.



Алисия с отцом

Питер уже успел жениться и обзавестись двумя дочерями. Известие о том, что у него есть и третий ребенок, его удивило.

— Он был в шоке. До сих пор не было никаких намеков на мое существование. 6 июня мы встретились в первый раз, и все было так естественно, как будто мы знали друг друга всю жизнь, — сказала женщина.

Новоиспеченные родственники договорились встречаться каждые выходные.