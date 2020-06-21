Идеи для дорожек на любимой даче. Как подготовить основание под плитку, бетон или гравий

Источник материала: Tut.by

Дорожки на дачном участке могут быть из чего угодно — тротуарной плитки, кирпича, щебня, из спилов дерева, из бетонных плит или даже обыкновенного камня. Рассказываем, как их правильно спроектировать и как подготовить под ними основание.



Фото: selo.live

Сначала проект

Ландшафтные дизайнеры «дорожные сети» наносят на план участка с учетом его рельефа, уровня грунтовых вод, построек и состава грунта. Одна из героинь наших публикаций при составлении собственного проекта ландшафтного дизайна поступила проще: «перед тем, как делать дорожку на участке, изучила, как мы по нему передвигаемся». То есть, сначала нужно понять, где нам удобно ходить, какие объекты и функциональные зоны нужно связать между собой: калитка и дом, дом и гараж, летняя кухня и грядки с зеленью.

Далее нужно определить предполагаемую нагрузку на дорожку — одно дело, если по тропе будут регулярно проезжать тачки с песком или компостом, и другое, если по ней будут просто ходить люди.

Дорожки, которые ведут от ворот на участок к дому, от дома к хозпостройкам предполагают интенсивную нагрузку, поэтому делают их из долговечных и практичных материалов.

Декоративные дорожки прокладывают, чтобы не ходить после дождя по мокрой земле или траве, и ведут они обычно или к месту отдыха с гамаком и качелями, или к игровой площадке, или беседке.



План участка. Фото: www.pinterest.ru

Там, где дорожки пересекаются, рекомендуется не делать острых углов. Выгодно будут смотреться дуги как можно большего радиуса, желательно с бордюром из растений. Чем ближе сад к натурально-природному, тем извилистей может быть конструкция (исключая центральную).

Главные дорожки, которые ведут к дому или иному важному строению на даче, обычно планируют так, чтобы два взрослых человека могли разойтись. Обычно такие конструкции делают шириной от 1, до 1,5 метров. Ширина центральной дорожки может доходить до трех метров и использоваться как парковка.

Второстепенные тропки от летней кухни к огороду или, например, качелям, делают шириной до одного метра. Между клумбами и альпинариями достаточно дорожек шириной 50−60 см, их обычно делают и пользуются ими для прополки, обрезки или полива.



Фото: selo.live

Как советуют опытные дачники, для них можно не применять сплошное мощение. Достаточно будет несколько бетонных широкоформатных плиток, камня или спилов дерева уложенных с расстоянием в шаг. Под ним дерн удаляют, засыпают слой песка или гравия. Обратите внимание — эти элементы должны быть ниже уровня газона, чтобы можно было свободно косить траву.



Фото: ogorod.ru

Выше или ниже травы?

Завсегдатые дачных и строительных форумов советуют планировать высоту дорожки так, чтобы газон был выше дорожки на два сантиметра. Это удобно для кошения газона, уборки. И эстетически смотрится лучше. У таких конструкций по всей их длине всегда должен быть поперечный уклон для стока воды (2−3 градуса). Этот способ применяют только на участках с хорошим дренажем, чтобы вода не застаивалась на газоне или посадках. На влажных участках по краям таких дорожек делают дренаж: канавки для стока воды.



Фото: selo.live

На участках с уклоном рекомендации по устройству такие — если уклон до 10−12 см на метр — можно делать дорожку, если угол наклона больше — лучше делать ступеньки.

Чем мостить?

В этом вопросе нужно выбирать то что по карману и под свои эстетические предпочтения. Важно так же учесть, какими будут условия эксплуатации — например, нужно будет чистить дорожку от снега или нет. Например, гравийной дорожкой удобно пользоваться только летом.

Так как большинство дачников разъезжается с окончанием теплого сезона, дорожки с «мягким» покрытием актуально. В дело идут гравий, галька, кора, резиновая крошка, резиновая плитка, дерево. Главное условие для таких дорожек — закрепление края. Для этого можно использовать различные виды бордюрных лент ПВХ, пластиковые бордюры.









Многие выбирают комбинированные покрытия, уложенные с разрывами твердые материалы, заполненные травой или гравием, корой. Такие покрытия разных цветов и форм делают там, где дорожкой пользуются не часто.





Твердые покрытия — бетон, камень, тротуарная плитка. Они дороже, долговечнее, удобны в эксплуатации и уборке.

Основание для дорожки

Какое бы вы не выбрали покрытие, нужно обязательно подготовить основание. Каким оно будет зависит от типа грунта.

Песчаный грунт считается идеальным, так как вода легко впитывается в него безо всяких дренажных систем. Можно делать любое основание, а для траншеи достаточно снять 15−20 см верхнего слоя.

Если на участке супесь или суглинок, то верхний слой снимается на 25−30 см, на дно застилается геотекстиль, а уже потом насыпается «пирог» основания.



Фото: selo.live

Самые проблемные грунты на участке для устройства дорожки — глина и торф. На таких участках в идеале необходимо предусмотреть дренажную систему.

Теперь про «пирог» основания. Если дорожка будет функциональной, с твердым покрытием, то в пироге основания имеет смысл сделать слой из цементно-песчаной смеси (4 части песка, 1 часть цемента).

Делают его следующим образом. На всю длину и ширину дорожки снимают грунт на глубину 25−30 см. В полученную траншею укладывается геотекстиль. Он не только отделяет материковый грунт от слоя отсыпки, но и служит дополнительным армированием основания. Далее насыпается песок, толщина слоя 5 см. Следующий слой — щебень, толщина 15 см. Слой щебня обязательно утрамбовывается, желательно вибротрамбокой. Сверху опять 10 см песка с трамбовкой. Последний слой- 5−6 см ЦПС, с трамбовкой.



Тротуарная плитка. Плитка для садовых бетонных дорожек, как правило, однотонная — серая, коричневая, красная, оранжевая, желтая, зеленая и черная. Есть и фигурные элементы мощения — «катушка», «черепашка», «ромб», «волна». Фото: ogorod.ru

На это основание легко своими руками положить плитку, брусчатку, камень или другие материалы. Швы заполняют также ЦПС: просто рассыпают сухую смесь по дорожке, при помощи обычной щетки загоняют ее в щели между плитами и проливают водой. Затем снова посыпают, снова сметают и проливают, и так, пока не заполнят швы полностью.

Бордюр для большинства таких садовых дорожек кто-то считает лишней тратой денег и советует укрепить борта временными ограничителями из досок с прибитыми колышками и обваловать плодородной землей с трамбовкой для создания газона, который укрепит дорожку.

Но если все делать по науке, то бордюр лучше установить. Его ставят на раствор ЦПС — бордюру нужно твердое основание.



Фото: ogorod.ru

Если дорожка предназначена только для передвижения людей, то цементно-песчаная смесь под плитку не нужна, и основание для дорожки можно сделать по предложенной ниже схеме.

Вместо снятого грунта засыпается 15 см песчано-гравийной смеси (ПГС) и 5 см мытого песка для выравнивания под плитку. Глубину траншеи делают с тем расчетом, чтобы плитка или брусчатка лежала на пару сантиметров выше уровня земли. Можно не трамбовать, а очень хорошо пролить водой.

Основание для дорожки с мягким покрытием не особо отличается от основания дорожек, которые мостят плиткой, брусчаткой или камнем.



Гранитный щебень. Из подготовительных мероприятий — снять слой грунта под местом засыпки, на дно уложить слой геотекстиля. Это будет препятствовать росту сорняков, смешиванию щебня с грунтом. Желательно установить бордюры по границе дорожки или парковки

Особые основания

Если вы решили сделать классическую монолитную бетонную дорожку, то здесь главное нивелировать морозное пучение грунта. Поэтому к подготовке основание стоит подойти ответственно.

Обязательно снимают минимум 25−30 см почвы, а на глинистых грунтах глубже. В траншею засыпают слой щебня 10−20 см и хорошо его трамбуют.

Далее можно устанавливать опалубку из досок. Она должна на 4−5 см возвышаться над траншеей. Если планируется дорожка с изгибами, лучше использовать пластиковую опалубку.

На утрамбованный слой укладывают геотекстиль или агроволокно. На него насыпают слой песка, который нужно тоже утрамбовать и разровнять так, чтобы будущий слой бетона получился равномерным. Дальше идет арматура или металлическая сетка. После этого можно заливать бетон.



Фото: tehno-beton.ru

Для пешеходных дорожек толщина слоя должна составлять 8−10 см, для конструкций, по которым будет проезжать автомобиль — 10−15 см.

Через каждые 1,5 — 2 метра нужно делать поперечные температурные швы. Чем короче отрезки между швами, тем прочнее дорожка и тем ниже вероятность образования трещин.

Важно, чтобы в центре дорожки слой бетона был на 0,5−1 см толще, чем по краям, образовывая еле заметный холмик для лучшего отвода воды. А само бетонное покрытие должно на 2,5 -3 см возвышаться над уровнем окружающей почвы. Этот нехитрый прием убьет двух зайцев сразу: дорожку будет проще очищать от снега, и во время дождя на нее не будет намываться мусор.