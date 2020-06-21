Информация о применении методов силового воздействия на Эдуарда Бабарико не подтвердилась









"Сегодня к нему были допущены адвокаты, с ним всё в порядке. Также сегодня адвокаты должны встретиться с Виктором Бабарико", — говорится в телеграм-канале Виктора Бабарико.





Претендента на президентский пост Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который одновременно является руководителем инициативной группы, задержали 18 июня по "делу Белгазпромбанка". Сейчас они находятся в СИЗО КГБ. Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что Бабарико-старший был организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений.