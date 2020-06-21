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Информация о применении методов силового воздействия на Эдуарда Бабарико не подтвердилась

21.06.2020 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информация о насилии в отношении Эдуарда Бабарико не подтвердилась. Об этом сообщают представители штаба претендента в президенты Виктора Бабарико.



"Сегодня к нему были допущены адвокаты, с ним всё в порядке. Также сегодня адвокаты должны встретиться с Виктором Бабарико", — говорится в телеграм-канале Виктора Бабарико. 

Претендента на президентский пост Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который одновременно является руководителем инициативной группы, задержали 18 июня по "делу Белгазпромбанка". Сейчас они находятся в СИЗО КГБ. Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что Бабарико-старший был организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений. 
 
 
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Информация о насилии в отношении Эдуарда Бабарико не подтвердилась. Об этом сообщают представители штаба претендента в президенты Виктора Бабарико.
 
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