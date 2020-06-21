«Это двенадцать Хатыней!» — Лукашенко принял участие в открытии мемориала на месте сожженной деревни Ола

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола», который расположен на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что год 75-летия Великой Победы стал годом обращения к памяти о трагической судьбе белорусского народа. «Начиная с храма-памятника, где накануне 9 мая мы поставили свечу жертвам и героям Великой Отечественной войны, продолжаем идти дорогой скорби по следам жестоких преступлений нацизма. Вчера мы были в деревне Борки . Сегодня здесь, на месте сожженной деревни Ола. Завтра в Бресте — вспомним героев, которые первыми встали на пути захватчиков», — сказал Президент.

Александр Лукашенко

«Сейчас, когда подвиг нашего народа ставится под сомнение, мы делаем все, чтобы те, кто до сих пор считает, что Гитлер «нес славянам цивилизацию», усвоили истину. В глазах врага белорусы, украинцы и русские не были людьми. Фашисты пришли на наши земли, чтобы по приказу фюрера найти «человеческий материал», который будет возделывать поля и кормить великую германскую нацию», — отметил глава государства.

Он констатировал, что сопротивление, с которым столкнулся агрессор, стало для мирных жителей фатальным. Дух непокорности врагу — вот, что хотели уничтожить гитлеровские оккупанты, сея смерть и ужас на своем пути.

«Здесь, в деревне Ола, которая стала последним пристанищем для жителей окрестных селений, было сожжено почти две тысячи человек, больше половины из которых дети. Это двенадцать Хатыней!» — подчеркнул Александр Лукашенко.

Подобным способом были уничтожены жители более пяти тысяч белорусских деревень. Из них 186 так и не возродились.

Деревня Ола была оккупирована в конце июля 1941 года. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, которая насчитывала около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, которые затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. Таким образом было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. После войны деревня Ола не возродилась. В 1958 году на братской могиле, в которой захоронены мирные жители и советские воины (всего 2253 человека), был установлен памятник — скульптура коленопреклоненного солдата с венком.

В результате реконструкции братского захоронения создан мемориальный комплекс «Ола», который включает три функциональные зоны: входную группу, мемориальную зону (на территории, примыкающей к существующему братскому захоронению) и соединяющий их пешеходный маршрут по бывшей деревенской улице. В центре мемориальной зоны — символичный крест и колокол. Рядом — звонница в виде стилизованного деревенского сарая с количеством колоколов по числу деревень, жители которых здесь погибли.-0-

Фото Андрея Покумейко и Андрея Стасевича

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