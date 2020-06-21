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«Это двенадцать Хатыней!» — Лукашенко принял участие в открытии мемориала на месте сожженной деревни Ола
21.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола», который расположен на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что год 75-летия Великой Победы стал годом обращения к памяти о трагической судьбе белорусского народа. «Начиная с храма-памятника, где накануне 9 мая мы поставили свечу жертвам и героям Великой Отечественной войны, продолжаем идти дорогой скорби по следам жестоких преступлений нацизма. Вчера мы были
Александр Лукашенко
«Сейчас, когда подвиг нашего народа ставится под сомнение, мы делаем все, чтобы те, кто до сих пор считает, что Гитлер «нес славянам цивилизацию», усвоили истину. В глазах врага белорусы, украинцы и русские не были людьми. Фашисты пришли на наши земли, чтобы по приказу фюрера найти «человеческий материал», который будет возделывать поля и кормить великую германскую нацию», — отметил глава государства.
Он констатировал, что сопротивление, с которым столкнулся агрессор, стало для мирных жителей фатальным. Дух непокорности врагу — вот, что хотели уничтожить гитлеровские оккупанты, сея смерть и ужас на своем пути.
«Здесь, в деревне Ола, которая стала последним пристанищем для жителей окрестных селений, было сожжено почти две тысячи человек, больше половины из которых дети. Это двенадцать Хатыней!» — подчеркнул Александр Лукашенко.
Подобным способом были уничтожены жители более пяти тысяч белорусских деревень. Из них 186 так и не возродились.
Деревня Ола была оккупирована в конце июля 1941 года. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, которая насчитывала около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, которые затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. Таким образом было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. После войны деревня Ола не возродилась. В 1958 году на братской могиле, в которой захоронены мирные жители и советские воины (всего 2253 человека), был установлен памятник — скульптура коленопреклоненного солдата с венком.
В результате реконструкции братского захоронения создан мемориальный комплекс «Ола», который включает три функциональные зоны: входную группу, мемориальную зону (на территории, примыкающей к существующему братскому захоронению) и соединяющий их пешеходный маршрут по бывшей деревенской улице. В центре мемориальной зоны — символичный крест и колокол. Рядом — звонница в виде стилизованного деревенского сарая с количеством колоколов по числу деревень, жители которых здесь погибли.-0-
Фото Андрея Покумейко и Андрея Стасевича
«Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко рассказал жителям города о запуске электропоездов, высказал мнение насчет эпидситуации, посоветовал больше уделять внимания здоровому образу жизни, занятиям спортом.
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«Это двенадцать Хатыней!» — Лукашенко принял участие в открытии мемориала на месте сожженной деревни Ола
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола», который расположен на месте одноименной...
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