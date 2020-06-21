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В Минске подразделения МЧС спасли запертого в машине хорька

21.06.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 июня около 12 часов дня в Минске спасатели выезжали на помощь хорьку.

По сведениям Минского ГУМЧС, на номер «101» позвонила девушка. Она сквозь слёзы рассказала, что увидела в машине хорька, которому очень плохо из-за жары. К указанному месту были направлены работники МЧС.

В Минске подразделения МЧС спасли запертого в машине хорька
Фото: Минское ГУМЧС 

Прибывшие спасатели увидели, что зверёк находится в машине без госномера. После этого были вызваны сотрудники РОВД. В присутствии правоохранителя подразделения МЧС вскрыли автомобиль и достали хорька. Животное уже не двигалось, но ещё дышало.

Спасённое млекопитающее было передано в расположенную неподалёку ветклинику.

Месяцем ранее в Минске спасатели пришли на помощь котятам.

Животные забрались под капоты автомобилей – здесь подробности.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 20 июня около 12 часов дня в Минске спасатели выезжали на помощь хорьку. По сведениям Минского ГУМЧС, на номер «101» позвонила девушка. Она сквозь...
 
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