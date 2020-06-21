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В Минске подразделения МЧС спасли запертого в машине хорька
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 июня около 12 часов дня в Минске спасатели выезжали на помощь хорьку.
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Прибывшие спасатели увидели, что зверёк находится в машине без госномера. После этого были вызваны сотрудники РОВД. В присутствии правоохранителя подразделения МЧС вскрыли автомобиль и достали хорька. Животное уже не двигалось, но ещё дышало.
Спасённое млекопитающее было передано в расположенную неподалёку ветклинику.
Месяцем ранее в Минске спасатели пришли на помощь котятам.
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Новости Беларуси. 20 июня около 12 часов дня в Минске спасатели выезжали на помощь хорьку. По сведениям Минского ГУМЧС, на номер «101» позвонила девушка. Она сквозь...
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