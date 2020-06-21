Протестующих брестчан пригласят на встречу к Лукашенко?

Днем 21 июня на площади Ленина должна была состоятся традиционная воскресная акция протеста против аккумуляторного завода. Такие встречи проходят здесь с 4 марта 2018 года. Однако в этот раз, похоже, ее не будет – еще до полудня площадь со всех сторон окружили сотрудники милиции и ОМОН. Перекрыта также проезжая часть улицы Ленина от Гоголя до Мицкевича.





Около 12.40 стало известно, что собравшихся пригласили в горисполком записаться на встречу с президентом на 22 июня на 20.00.





Активист Дмитрий Бекалюк сообщил, что утром встречался с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком, и тот попросил его составить список людей, которые хотели бы присутствовать на встрече с Александром Лукашенко, если такая встреча будет.





Визит президента в Брест запланирован на 22 июня.



