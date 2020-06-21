К Дню медицинского работника. Все сложилось - другого и не надо

Источник материала: Ивьевский край

Фельдшер на селе - фигура знаковая. Это, по сути, доктор широкого профиля - и терапевт, и хирург, и невропатолог … К нему спешат деревенские жители за избавлением от недуга, к нему обращаются за первой медицинской помощью, к нему приходят за советом, да и просто, что называется, душу отвести. Не зря говорят, что хороший медик врачует и тело, и душу.

В этом уверена заведующая фельдшерско-акушерским пунктом аг. Дайлиды Ивьевского сельсовета Галина Владимировна Артюх, имеющая за плечами восемнадцать лет трудового стажа.

Она знает всех своих пациентов назубок и не только их болячки, но и жизненные проблемы. Говорит, что терпение, любовь к людям и преданность профессии - это качества, без которых работать медиком на селе невозможно, это те качества, уверена я, которых у Галины Владимировны в избытке. Ведь не зря по итогам работы за минувший год она заняла первое в место среди сельских учреждений здравоохранения района, за что получила награду от администрации Ивьевской ЦРБ. Весь 2019 год ее фото украшало районную Доску почета. Такая высокая оценка труда сельского фельдшера состоит из многих составляющих. Для специалистов - это целый ряд медицинских показателей, которые обывателю и знать не обязательно, но мы-то понимаем, что за всеми этими цифрами - большая ответственность, трудолюбие и бесконечная любовь к выбранной профессии.





Рабочий день сельского фельдшера зачастую не ограничивается графиком, который вывешен на двери здания ФАПа. Болезни и недуги ведь случаются и вечером, и поздней ночью. Ей звонят домой, и уже через несколько минут на пороге больного с сумкой для неотложной помощи стоит приветливая миловидная женщина. "Не волнуйтесь, - успокаивает она, - сейчас разберемся, поможем, все будет хорошо!". И от этих слов уже становится легче… Безусловно, за эти годы она к такому режиму работы привыкла, и с большинством своих односельчан нашла общий язык.

Галина Владимировна обслуживает 14 населенных пунктов, в которых проживают 784 человека, из которых 445 - трудоспособные, 206 - пожилые люди и пенсионеры, 132 - дети. Расстояние до самой отдаленной деревни 18 километров.

- Сейчас, в летнее время, вызовов не так уж много, - рассказывает Г. Артюх. - Ближе к осени и зимой, когда традиционно наступает сезон ОРВИ, больных гораздо больше. А теперь, в основном, обращаются те больные, которым назначено плановое лечение. Это, в большинстве своем, те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бывают, конечно, и экстренные случаи.

Два раза в год на Дайлидский ФАП, впрочем, и на другие, приезжают врачи-специалисты из районной поликлиники: терапевт, гинеколог, педиатр, дерматолог, онколог, фтизиатр, нарколог, которые проводят прием всех пациентов этой местности. Обязательно приглашаются на такие приемы хронически больные люди, состоящие на учете. Такой метод работы, говорит Галина Владимировна, очень эффективен. Во-первых, не надо никуда ехать, во-вторых, многие болезни выявляются на начальной стадии и, естественно, требуют меньше усилий и со стороны врачей, и самого больного.

Профилактика заболеваний - еще одно важное направление работы, которое ведет сельский фельдшер. Зачастую оно приносит должный результат, когда беседа проходит непринужденно, без официоза. Совет, универсальный рецепт - все простыми словами. И Галина Владимировна на такие формы работы не скупится. Медработник рассказала, что старается донести до сознания всех, что заботиться о своем здоровье надо регулярно, вовремя проходить диспансеризацию, поддерживать все основные параметры жизнедеятельности организма в норме. Основная задача - научить население правильно питаться, заниматься физкультурой, вести здоровый образ жизни, что влечет за собой снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

Особая забота - неблагополучные семьи. Таких на территории сельского участка, к счастью, всего одна, в которой воспитывается четверо детей. Состояние их здоровья, санитарные условия проживания всегда волнуют медика. Для этого не жалко ни собственного времени, ни сил. Лишь бы дети были в порядке.

Пандемия, безусловно, внесла свои коррективы в работу сельского ФАПа. Здесь стало больше внимания уделяться средствам индивидуальной защиты и дезинфекции помещений. Для того, чтобы пожилые люди лишний раз не наведывались в районную поликлинику для выписки рецепта на лекарства, эту функцию взяла на себя заведующая ФАПом. Тем более на фельдшерско-акушерском пункте большой выбор лекарственных препаратов. Иной раз по звонку своих пациентов Галина Владимировна берет их в свою сумку и развозит их по домам.

- Приятно, когда тебя с улыбкой на устах встречают выздоровевшие пациенты, - делится Г. Артюх. - Приятно, когда благодарят. Это стимул для дальнейшей работы, для того, чтобы совершенствоваться в профессии.

Служение людям - высший смысл и предназначение благородного и самоотверженного труда медика. Мы это все поняли только теперь, когда человечество столкнулось с пандемией. Поняли, что для этого мало одного мастерства, знаний и работоспособности, нужны настоящее призвание, постоянное стремление облегчить чужие страдания, умение поставить себя на место пациента, желание помочь скорейшему выздоровлению больного. Поняли, что кроме всего прочего, люди этой профессии должны обладать доброй душой и умением сострадать чужим людям. Ведь больным иногда не хватает сочувствия и сопереживания. Бывает так, что важны не таблетки, розданные в спешке, и не градусник под мышкой, а теплый взгляд, доброе слово, душевный разговор, считает наша героиня.

Ивьевщину, в частности аг. Дайлиды, Галина Владимировна уже считает своей второй родиной. Хотя сама - из Брестской области. Приехала учиться в Слонимское медицинское училище, а потом по направлению попала в Ивьевский район. Говорит, приехала отработать два года, а осталась на всю жизнь. Работала фельдшером выездной бригады скорой помощи, здесь научилась многому: четким и скоординированным действиям оказания помощи больному, получила большую закалку и бесценный опыт. Когда обзавелась семьей, решила продолжить трудовой путь по месту жительства, тем более была свободная вакансия на местном ФАПе. Все сложилось: работа, дети, муж. Все, что надо для женского счастья. Другого Галина Владимировна не желает.

И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).