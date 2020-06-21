Гребчиха Литвинчук: Не ожидала, что в мой адрес и моей семьи посыплется столько оскорблений





Фото: president.gov.by





— Я ничего плохого не писала, никого не обижала, а только высказала свою точку зрения, что любые вопросы нужно решать мирно и цивилизованно. Мне казалось, это очевидно, и я найду понимание. И никак не ожидала, что в мой адрес и моей семьи посыплется столько оскорблений. Считаю, это неправильно. Каждый человек имеет право на свое мнение. Я сама могу не разделять, но всегда стараюсь уважать чужую позицию. Видимо, не все так думают. Бог им судья, — сказала Литвинчук.





Напомним, речь шла о пикетах по сбору подписей, которые прошли в Беларуси в конце мая. После них в Instagram спортсменки появился пост с таким текстом:





— Нельзя без тревоги взглянуть сейчас на соцсети, особенно на страницы некоторых блогеров. Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей.





Люди, одумайтесь, наше самое главное богатство — это мир. Есть немало стран, которые нам завидуют. Берегите его! — написала спортсменка.





Позже на это, а также высказывание еще одной гребчихи о белорусском языке очень жестко отреагировал Виталий Гурков.