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Гребчиха Литвинчук: Не ожидала, что в мой адрес и моей семьи посыплется столько оскорблений

21.06.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская гребчиха-байдарочница Марина Литвинчук в интервью «Спортивной панораме» призналась, что не ожидала получить много негативных отзывов после своего поста в Instagram, в котором она раскритиковала кампанию по сбору подписей в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента Беларуси, пишет SPORT.TUT.BY


Фото: president.gov.by

— Я ничего плохого не писала, никого не обижала, а только высказала свою точку зрения, что любые вопросы нужно решать мирно и цивилизованно. Мне казалось, это очевидно, и я найду понимание. И никак не ожидала, что в мой адрес и моей семьи посыплется столько оскорблений. Считаю, это неправильно. Каждый человек имеет право на свое мнение. Я сама могу не разделять, но всегда стараюсь уважать чужую позицию. Видимо, не все так думают. Бог им судья, — сказала Литвинчук.

Напомним, речь шла о пикетах по сбору подписей, которые прошли в Беларуси в конце мая. После них в Instagram спортсменки появился пост с таким текстом:

— Нельзя без тревоги взглянуть сейчас на соцсети, особенно на страницы некоторых блогеров. Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей.

Люди, одумайтесь, наше самое главное богатство — это мир. Есть немало стран, которые нам завидуют. Берегите его! — написала спортсменка.

Позже на это, а также высказывание еще одной гребчихи о белорусском языке очень жестко отреагировал Виталий Гурков.
 
 
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Белорусская гребчиха-байдарочница Марина Литвинчук в интервью «Спортивной панораме» призналась, что не ожидала получить много негативных отзывов после своего...
 
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