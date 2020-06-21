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Глава российского МИД – о белорусском после: Чего ж он такой суровый?

21.06.2020 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеканал ОНТ показал реакцию Сергея Лаврова на встреченного у Дворца Независимости Владимира Семашко.

Глава российского МИД 19 июня прилетел в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Выйдя из автомобиля у Дворца Независимости, Лавров увидел стоявшего у здания белорусского посла в РФ Владимира Семашко, пишет "Солидарность".

– Чего ж он такой суровый? – пошутил российский министр.

– А я всегда такой, – отреагировал белорусский посол.

При встрече с Лукашенко Лавров тепло обнялся с ним и продолжил острить.
 
Теги: Минск
 
 
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Телеканал ОНТ показал реакцию Сергея Лаврова на встреченного у Дворца Независимости Владимира Семашко.
 
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