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Глава российского МИД – о белорусском после: Чего ж он такой суровый?
Источник материала: Партизан
Телеканал ОНТ показал реакцию Сергея Лаврова на встреченного у Дворца Независимости Владимира Семашко.
Глава российского МИД 19 июня прилетел в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Выйдя из автомобиля у Дворца Независимости, Лавров увидел стоявшего у здания белорусского посла в РФ Владимира Семашко, пишет
– Чего ж он такой суровый? – пошутил российский министр.
– А я всегда такой, – отреагировал белорусский посол.
При встрече с Лукашенко Лавров тепло обнялся с ним и продолжил острить.
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Телеканал ОНТ показал реакцию Сергея Лаврова на встреченного у Дворца Независимости Владимира Семашко.
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