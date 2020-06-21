Глава российского МИД – о белорусском после: Чего ж он такой суровый?

"Солидарность" . Глава российского МИД 19 июня прилетел в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Выйдя из автомобиля у Дворца Независимости, Лавров увидел стоявшего у здания белорусского посла в РФ Владимира Семашко, пишет





– Чего ж он такой суровый? – пошутил российский министр.





– А я всегда такой, – отреагировал белорусский посол.





При встрече с Лукашенко Лавров тепло обнялся с ним и продолжил острить.