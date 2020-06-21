Книжные новинки – сразу в Мир. В магазине «Сувениры» Мирского замка теперь работает и «Белкнига»

Источник материала: Полымя





Во время праздника «Книжные встречи в Мирском замке» торжественно открыли книжные полки ОАО «Белкнига». Они заняли свое место в магазине «Сувениры» замкового комплекса.

Конечно, книги о цитадели и раньше были доступны посетителям. Сейчас же выделенная площадь позволит разместить больше интересных изданий для читателей всех возрастов. Будет и художественная литература, и научно-популярные издания.





— Уверена, эти книги найдут своего читателя. А мы будем постоянно пополнять ассортимент, книжные новинки сюда будут поступать очень оперативно, — отметила заместитель директора ОАО «Белкнига» Светлана Гук.

Эти слова уже подтверждаются делом. Так, совсем недавно увидела свет книга для детей Ирины Токаревой «Часы, или Тим в Мирском замке». Это продолжение путешествий Тима и его друзей по Беларуси. Приобрести ее можно в Мирском замке, издание уже находит своих читателей.





Также в числе новинок – альбом «Мир. Замок», изданный музеем «Замковый комплекс «Мир» при финансовой поддержке Министерства информации Беларуси. Его издание приурочено к 20-летию включения Мирского замка в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении последних лет музей активно вел работу по выявлению фотодокументальных источников в архивных собраниях не только Беларуси, но и Литвы, Польши, России. Найденные снимки впервые представлены в этом издании. Также сюда вошли фотографии из коллекции самого музея, которые на сегодняшний день считаются самыми ранними фотоизображениями Мирского замка и местечка Мир. Есть и современные снимки, которые отражают красоту и величие белорусского замка.

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