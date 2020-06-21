Несвижские корни звезды «Мстителей» актрисы Скарлетт Йоханссон

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Актриса Скарлетт Йоханссон, известная голливудская актриса, звезда фильма “Мстители” имеет белорусские корни. Историки установили, что прадедушка и прабабушка знаменитой актрисы являются белорусами и жили в Несвиже.







После тщательного изучения документов историки восстановили историю семьи Скарлетт. В начале 20-го века Барух Ходаш жил в Несвиже. У него был свой деревянный дом на улице Шпитальной (которая в советское время стала улицей Пушкина). Другие Ходаши также жили в Несвиже, но трудно сказать, были ли они родственниками, так как эта фамилия была очень распространенной. Есть также письменные свидетельства того, что предки Йоханссона жили в Несвиже. В 1920-х годах в Несвижских каталогах упоминался сапожник Б.Ходаш, у которого несвижские дамы заказывали обувь. Его дом с мастерской после переезда с Больничной улицы располагался на улице Глухих (ныне имени Франциска Скорины).



Позже, следуя примеру многих людей из бедных еврейских семей, у которых в то время было много детей, Барух Ицхак (прадед актрисы) уехал за границу в поисках счастья в сказочной Америке, оставив своего отца Баруха и всю семью в Несвиже.

Молодая пара прадедушек и прабабушек Скарлетт обосновалась в Бруклине, Нью-Йорк. В это время в Нью-Йорке поселились многие выходцы из Несвижа, которые даже жили по соседству. Как это часто бывает, пара начала новую жизнь под американизированными именами: Ицхака звали Исидор, а Ханну звали Анна. Однако они не стали американцами до конца: дома, как и в Несвиже, они говорили на идише, и даже детям приходилось учить английский у друзей.



Вскоре у Ходаша родилась дочь Дороти (бабушка Скарлетт Йоханссон). Артистичная Дороти с детства мечтала стать актрисой. Она была звездой школьных и студенческих театральных представлений, но не могла стать профессиональной актрисой… Из-за сложной ситуации Дороти отказалась от своих мечтаний и устроилась на работу на металлургический завод. Буквально пару лет спустя Дороти переехала в Данию со своей 17-летней дочерью Мелани (мать Скарлетт).

Там Мелани познакомилась со своим будущим мужем Карстеном Йоханссоном. Затем ввиду отсутствия разрешения на работу в Дании Карстен, Мелани и больная Дороти пришлось вернуться в Нью-Йорк. Здесь родились четверо детей Мелани, в том числе знаменитая Скарлетт, родившаяся в 1984 году, которая воплощает мечту своей бабушки в актерской карьере.

Что случилось с несвижскими предками и родственниками знаменитой актрисы, которая осталась в Несвиже? Баруха Ходаша нет в списке жертв Холокоста в Несвиже (старый сапожник, вероятно, не дожил до ужасов Второй мировой войны), но другие Ходаши из Несвижа (его дети и внуки) вероятно погибли от рук нацистов. Сама Йоханссон призналась в одном из своих интервью, что её еврейские предки родом из-под Минска , но она не знает, в какой стране и где это находится.После тщательного изучения документов историки восстановили историю семьи Скарлетт. В начале 20-го века Барух Ходаш жил в Несвиже. У него был свой деревянный дом на улице Шпитальной (которая в советское время стала улицей Пушкина). Другие Ходаши также жили в Несвиже, но трудно сказать, были ли они родственниками, так как эта фамилия была очень распространенной. Есть также письменные свидетельства того, что предки Йоханссона жили в Несвиже. В 1920-х годах в Несвижских каталогах упоминался сапожник Б.Ходаш, у которого несвижские дамы заказывали обувь. Его дом с мастерской после переезда с Больничной улицы располагался на улице Глухих (ныне имени Франциска Скорины).Позже, следуя примеру многих людей из бедных еврейских семей, у которых в то время было много детей, Барух Ицхак (прадед актрисы) уехал за границу в поисках счастья в сказочной Америке, оставив своего отца Баруха и всю семью в Несвиже.Молодая пара прадедушек и прабабушек Скарлетт обосновалась в Бруклине, Нью-Йорк. В это время в Нью-Йорке поселились многие выходцы из Несвижа, которые даже жили по соседству. Как это часто бывает, пара начала новую жизнь под американизированными именами: Ицхака звали Исидор, а Ханну звали Анна. Однако они не стали американцами до конца: дома, как и в Несвиже, они говорили на идише, и даже детям приходилось учить английский у друзей.Вскоре у Ходаша родилась дочь Дороти (бабушка Скарлетт Йоханссон). Артистичная Дороти с детства мечтала стать актрисой. Она была звездой школьных и студенческих театральных представлений, но не могла стать профессиональной актрисой… Из-за сложной ситуации Дороти отказалась от своих мечтаний и устроилась на работу на металлургический завод. Буквально пару лет спустя Дороти переехала в Данию со своей 17-летней дочерью Мелани (мать Скарлетт).Там Мелани познакомилась со своим будущим мужем Карстеном Йоханссоном. Затем ввиду отсутствия разрешения на работу в Дании Карстен, Мелани и больная Дороти пришлось вернуться в Нью-Йорк. Здесь родились четверо детей Мелани, в том числе знаменитая Скарлетт, родившаяся в 1984 году, которая воплощает мечту своей бабушки в актерской карьере.Что случилось с несвижскими предками и родственниками знаменитой актрисы, которая осталась в Несвиже? Баруха Ходаша нет в списке жертв Холокоста в Несвиже (старый сапожник, вероятно, не дожил до ужасов Второй мировой войны), но другие Ходаши из Несвижа (его дети и внуки) вероятно погибли от рук нацистов.

Возможно, это произошло во время кровопролития осенью 1941 года, когда более одного тысячи несвижских евреев были убиты за один день в парке Радзивиллов и на Снежной дороге, или они принимали участие в отчаянной попытке восстания в Несвижском гетто в июле 1942 года.

К сожалению, такими трагическими событиями закончилась 400-летняя история еврейского города Несвиж, о которой напоминают памятные знаки и старые дома, которых становится все меньше и меньше, и редкие гости – потомки белорусских евреев, которые когда-то были разбросаны по всему миру… Если бы не эти печальные события, связанные с геноцидом, родственники голливудской актрисы до сих пор бы жили в Беларуси.

Рассказывая журналистам о своих предках, Скарлетт обмолвилась, что у неё есть желание посетить родные места, вот только времени свободного практически нет. Кто знает, возможно, вскоре что-то изменится и Наташа Романов всё же заглянет к нам в гости.